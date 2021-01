L’extrême droite blâme à tort l’antifa pour l’insurrection pro-Trump à Capitol Hill

Une violente foule de partisans de Trump se rassemblent devant le bâtiment du Capitole américain à la suite d’un rassemblement «Stop the Steal». | Spencer Platt / Getty Images

Les théories du complot alléguant l’implication des antifas se sont rapidement répandues à la suite de l’émeute.

Quelques heures à peine après les insurgés pro-Trump de droite a pris d’assaut le Capitole à Washington, DC, le républicain Paul Gosar répandait déjà une théorie de conspiration sans fondement selon laquelle l’antifa avait provoqué le chaos.

Plus tôt mercredi, des milliers de participants à un rassemblement «Save America» ont marché du parc près de la Maison Blanche vers les marches du Capitole et ont pris d’assaut le bâtiment. Animé par la fausse croyance que l’élection avait été volée au président Donald Trump et encouragée par l’homme lui-même – ainsi que par une foule de républicains, dont les sénateurs Josh Hawley et Ted Cruz, qui dirigeaient l’effort pour s’opposer au décompte du collège électoral censé avoir continué aujourd’hui – les manifestants sont entrés dans le bâtiment.

Ils ont brisé des vitres, attaqué physiquement des policiers et finalement bloqué les affaires du jour: reconnaître la réalité de la victoire du président élu Joe Biden.

Conspirations sur le fait que toute l’exposition est un opération sous fausse bannière – un acte commis dans l’intention de déguiser l’auteur et de rejeter le blâme sur quelqu’un d’autre – dirigé par antifa se propager rapidement sur Twitter et Reddit. Mais Gosar a été le premier élu fédéral à amplifier le complot sans fondement – et cela n’a pris que trois heures pour lui d’y arriver.

Cela a toutes les caractéristiques de la provocation Antifa. https://t.co/HJLN3Ijn4K – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 6 janvier 2021

Ce soir-là, son collègue Rep.Mo Brooks (R-AL) dit à Lou Dobbs que s’il aurait pu y avoir «quelques» partisans de Trump, cela pourrait aussi «être n’importe quel autre nombre de groupes, d’anarchistes ou autre.

L’insurrection est encore inconnue. Mais à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve qu’il y ait des membres d’antifa qui faisaient partie de cette foule. Cependant, il existe de nombreuses preuves que d’éminents partisans de Trump et des membres de QAnon étaient présents lors de la prise de contrôle illégale du bâtiment.

Rick Saccone, un républicain de Pennsylvanie qui a été vaincu par le représentant démocrate Conor Lamb, a publié une photo de lui sur Facebook avec la légende: «Nous prenons d’assaut le Capitole. Notre avant-garde a franchi les barricades. Nous sauverons cette nation. Es-tu avec moi? En outre, la République de l’Arizona a rapporté que Jake Angeli, un partisan éminent de QAnon local qui a été «un membre présent aux rassemblements politiques de droite de l’Arizona», était représenté en bonne place parmi les manifestants violents.

De plus, comme l’a rapporté BuzzFeed News, les partisans de Trump avaient «ouvertement planifié pendant des semaines à la fois sur les médias sociaux traditionnels et sur Internet pro-Trump» une émeute à Washington. Un message, qui rapporte que BuzzFeed a été voté plus de 500 fois, se lit simplement «Storm the Capitol».

Cette tentative de bouc émissaire antifa est, d’une part, absurde. Toute l’affaire sordide a été diffusée en direct, photographiée et télévisée; les manifestants eux-mêmes ont tweeté et à ce sujet. D’un autre côté, c’est une page sortie du livre de jeu Trump.

Trump et antifa, une histoire de haine

Comme Zach Beauchamp de Vox l’a rapporté, antifa est une «étiquette idéologique vague pour un sous-ensemble de radicaux de gauche qui croient en l’utilisation de la force au niveau de la rue pour empêcher la montée de ce qu’ils considèrent comme des mouvements fascistes. Trump les a élevés comme un repoussoir pour les acteurs violents de droite comme les Proud Boys, affirmant à plusieurs reprises qu’il y avait de mauvais acteurs des «deux côtés» des conflits ou les utilisant pour détourner le blâme lorsque la critique tombe sur les membres les plus extrêmes de sa base.

Hier encore, Trump a tweeté que «Antifa est une organisation terroriste, restez en dehors de Washington. Les forces de l’ordre vous surveillent de près », alors même que les rapports indiquaient que les manifestants pro-Trump pourraient devenir violents.

Lorsque des conducteurs pro-Trump ont tenté de faire sortir un bus de campagne de Biden de la route le 1er novembre, Trump a tweeté «à mon avis, ces patriotes n’ont rien fait de mal» et a ordonné au FBI et au ministère de la Justice d’enquêter à la place sur l’antifa.

À mon avis, ces patriotes n’ont rien fait de mal. Au lieu de cela, le FBI & Justice devrait enquêter sur les terroristes, les anarchistes et les agitateurs de l’ANTIFA, qui courent incendier nos villes dirigées par les démocrates et blessent notre peuple! https://t.co/of6Lna3HMU – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2020

Lors du premier débat présidentiel contre Biden, le modérateur de Fox News, Chris Wallace, a demandé à Trump de condamner les suprémacistes blancs. Au lieu de le faire, il a dit aux suprémacistes blancs de «se tenir en retrait et de se tenir prêt», puis a rapidement basculé en disant: «Mais je dirais que presque tout ce que je vois vient de l’aile gauche, pas de l’aile droite.»

Il est impossible de réfuter une opération sous faux drapeau, et c’est le moyen le plus simple de donner à vos partisans une excuse pour continuer à vous soutenir. Si les actes de violence sont commis par des imposteurs, vous n’avez pas à vous sentir mal à l’idée de soutenir votre équipe. En fait, cela justifie même des actions radicales de la part de votre propre équipe si elles réagissent à un comportement radical du côté opposé.

Trump a perfectionné cela maintes et maintes fois – et il est probable que cette conspiration gagnera du terrain parmi certains segments de sa base. Mais cela pourrait être plus difficile à vendre lorsque d’éminents républicains et de droite sont devant la caméra, commettant manifestement des crimes en plein jour – quelques minutes seulement après que Trump soit sur scène pour dire à la foule bientôt violente que l’élection leur avait été volée.