L’extrême droite Ben-Gvir sera ministre de la Sécurité nationale d’Israël

JÉRUSALEM (AP) – Le politicien extrémiste Itamar Ben-Gvir, qui a une longue histoire de rhétorique et de cascades anti-arabes, deviendra le prochain ministre israélien de la Sécurité nationale, selon le premier de ce qui devrait être plusieurs accords de coalition conclus par d’anciens Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le Likud a annoncé vendredi l’accord avec le parti Jewish Power de Ben-Gvir.

Les négociations avec trois autres partenaires potentiels de la coalition d’extrême droite et ultra-orthodoxe se poursuivent. En cas de succès, Netanyahu retournerait au bureau du Premier ministre et présiderait le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël.

L’attribution du rôle sensible à Ben-Gvir fait craindre une nouvelle escalade des tensions israélo-palestiniennes. Ben-Gvir et ses alliés espèrent accorder l’immunité aux soldats israéliens qui tirent sur des Palestiniens, déportent des législateurs rivaux et imposent la peine de mort aux Palestiniens reconnus coupables d’attaques contre des Juifs.

Ben-Gvir est le disciple d’un rabbin raciste, Meir Kahane, qui a été banni du parlement et dont le parti Kach a été qualifié de groupe terroriste par les États-Unis avant d’être assassiné à New York en 1990.

Avant les élections israéliennes du 1er novembre, Ben-Gvir a fait la une des journaux pour ses discours anti-palestiniens et ses cascades, notamment en brandissant un pistolet et en encourageant la police à ouvrir le feu sur les lanceurs de pierres palestiniens dans un quartier tendu de Jérusalem.

Avant de devenir avocat et d’entrer en politique, il a été reconnu coupable d’infractions telles que l’incitation au racisme et le soutien à une organisation terroriste.

Dans son nouveau rôle, il serait responsable de la police, entre autres, ce qui lui permettrait de mettre en œuvre certaines des politiques radicales contre les Palestiniens qu’il préconise depuis des années.

Dans le cadre de l’accord de coalition, l’actuel ministère de la Sécurité intérieure serait renommé ministère de la Sécurité nationale et recevrait des pouvoirs élargis, a déclaré le Likud vendredi.

En tant que chef du ministère, Ben-Gvir superviserait la police et la police paramilitaire des frontières qui opèrent aux côtés des soldats israéliens dans les centres de population palestiniens.

Le député du Likud, Yaron Levin, a salué l’accord, qui a été signé jeudi, comme “le premier accord sur la voie de l’établissement d’un gouvernement stable de droite dirigé par Benjamin Netanyahu”.

Ben-Gvir est entré pour la première fois au parlement en 2021, après la fusion de son parti Jewish Power avec le parti du sionisme religieux. L’allié politique le plus proche de Ben-Gvir, le chef du sionisme religieux Bezalel Smotrich, mène des négociations séparées avec le Likud, qui est devenu le plus grand parti aux élections.

Netanyahu a rechigné à certaines des demandes, comme Smotrich à la recherche du ministère de la Défense. Les pourparlers portent actuellement sur les conditions dans lesquelles Smotrich deviendrait ministre des Finances.

