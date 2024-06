L’extrême droite allemande gagne alors que les partis au pouvoir déclinent, mais les conservateurs sont en tête aux élections européennes

BERLIN (AP) — Les partis impopulaires au pouvoir en Allemagne ont connu des résultats médiocres et l’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite a enregistré des gains lors du vote de dimanche pour le Parlement européen, tandis que l’opposition conservatrice dominante était de loin la force politique la plus forte du pays, selon les projections.

Les projections de la télévision publique ARD et ZDF, basées sur des sondages à la sortie des urnes et un décompte partiel, montrent un soutien aux sociaux-démocrates de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz à environ 14 %, en dessous des 15,8 % qu’ils ont obtenus en 2019 – déjà leur pire résultat depuis la Seconde Guerre mondiale. lors d’un vote à l’échelle nationale. Après une campagne dans laquelle Scholz a joué un rôle de premier plan, les sociaux-démocrates ont perdu plus de 10 points de leur résultat lors des dernières élections nationales allemandes en 2021.

Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, a remporté un peu plus de 16 % des voix pour une probable deuxième place. C’est mieux que son résultat de 11 % en 2019, mais encore loin de ses notes dans les sondages du début de l’année. Depuis, le parti a connu une série de revers, y compris les scandales entourant ses deux candidats principaux pour le Parlement européen.

Les projections montrent que les Verts écologistes, le deuxième parti de la coalition de Scholz, sont passés d’un sommet de 20,5% il y a cinq ans à environ 12%. Le soutien aux Démocrates Libres pro-entreprises, le troisième parti du gouvernement querelleur, était estimé à 5%. Tous deux étaient nettement inférieurs à leurs résultats aux élections allemandes de 2021.

Le bloc de l’Union de centre droit, désormais principale force d’opposition, devrait remporter environ 30 % des voix. C’est décevant par rapport aux normes historiques, mais conforme à son résultat de 2019 et meilleur que celui des dernières élections nationales. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, membre de l’Union chrétienne-démocrate, le parti dominant du bloc bipartite, s’est dite impressionnée par ses résultats.

Kevin Kühnert, secrétaire général des sociaux-démocrates, a déclaré que « c’est aujourd’hui une dure défaite pour nous ». Il a juré que « nous reviendrons, nous nous frayerons un chemin pour nous en sortir ».

Le co-leader de l’AfD, Tino Chrupalla, a déclaré à l’ARD que « la campagne électorale a certainement été un peu mouvementée, mais nous sommes habitués aux vents contraires et cela nous rend donc plus forts ». Il a affirmé que les « tirs constants des médias » contre son parti n’avaient eu aucun effet.

Évoquant trois élections nationales en septembre dans les régions de l’Est où le parti est fort, il a déclaré que « nous voulons les gagner et nous le ferons ». Lui et sa co-leader Alice Weidel ont éludé les questions sur les principaux candidats du parti et leur avenir.

Le gouvernement de coalition de Scholz avait pour objectif de moderniser l’Allemagne, mais il a acquis une réputation de discorde constante alors que l’économie, la plus grande d’Europe, peine à générer de la croissance.

Même pendant leur campagne, les partenaires de la coalition ont débattu sur la manière d’élaborer un budget pour 2025 tout en respectant les règles strictes que l’Allemagne s’est imposées en matière d’endettement.

Le leader de la CDU, Friedrich Merz, a salué les performances de l’Union et a qualifié les résultats attendus de « désastre » pour la coalition gouvernementale, soulignant que la plupart des électeurs ont été influencés avant tout par des considérations de politique intérieure.

« C’est en particulier une grave défaite pour le chancelier, qui figurait sur des affiches dans tout le pays » aux côtés du principal candidat de son parti au Parlement européen, a déclaré Merz. Il l’a décrit comme « le dernier avertissement » des électeurs avant les prochaines élections nationales allemandes, attendues à l’automne 2025.

Les projections ont montré le nouveau Fête BSW recueillant environ 6% des voix. Le BSW a été fondé par l’éminente politicienne d’opposition Sahra Wagenknecht et combine une politique économique de gauche avec une approche restrictive de la migration et une opposition aux livraisons d’armes à l’Ukraine.

L’Allemagne possède 96 des 720 sièges du nouveau Parlement européen, soit le plus grand nombre pour un seul pays.