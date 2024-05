L’extrême droite allemande en ébullition après que son principal candidat ait défendu les SS

Le candidat d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne aux élections européennes a arrêté sa campagne et a démissionné du conseil d’administration du parti après une interview controversée avec le Financial Times dans laquelle il a déclaré que tous les gens qui ont servi dans les SS n’étaient pas des criminels.

Maximilian Krah a annoncé mercredi qu’il avait démissionné du comité exécutif de l’AfD et qu’il ne participerait plus aux événements de campagne du parti avant le vote du mois prochain pour le Parlement européen.

Ses commentaires sur les SS ont incité l’allié français de l’AfD, le Rassemblement national d’extrême droite, à déclarer qu’il rompait ses liens avec les populistes allemands. Les deux partis siègent actuellement dans le même groupe au Parlement européen, Identité et Démocratie.

« Assez, c’est assez maintenant : l’AfD ne fait qu’enchaîner les provocations », a déclaré mercredi sur Europe 1 Marine Le Pen, la dirigeante du RN, pour expliquer la décision de son parti.

Avant les commentaires des SS, Krah a fait la une des journaux après que la police allemande a arrêté l’un de ses collaborateurs, Jian Guo, soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine.

Dans son entretien avec le FT, Krah a déclaré à propos des SS, qui dirigeaient les camps d’extermination d’Adolf Hitler : « Avant de qualifier quelqu’un de criminel, j’aimerais vraiment savoir ce qu’il a fait personnellement. »

Il a ajouté qu’une grande partie des 900 000 membres SS étaient de « simples agriculteurs qui n’avaient pas d’autre choix ». Il a également souligné que Günter Grass, le célèbre écrivain allemand, avait été membre de la Waffen-SS.

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une proportion particulièrement élevée de criminels dans ces unités et que dans l’ensemble, ce sont les SS qui ont participé aux crimes, c’est évidemment vrai », a-t-il déclaré. « Mais je ne dirai pas ça [someone] était automatiquement un criminel parce qu’il portait le mauvais uniforme.

Les SS ont été déclarés organisation criminelle lors du procès pour crimes de guerre de Nuremberg.

Dans un communiqué publié mercredi, Krah a déclaré que « mes déclarations objectives et nuancées ont été utilisées comme prétexte pour nuire à notre parti ».

« La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, c’est d’un débat à mon sujet », a-t-il poursuivi. « L’AfD doit préserver son unité. C’est pour cette raison que je m’abstiens avec effet immédiat de toute nouvelle participation à la campagne électorale et que je démissionne de mon poste de membre du [AfD’s] Comité exécutif. »

La décision de Krah jette le désarroi dans la campagne électorale européenne de l’AfD. Le numéro 2 de la liste du parti, Petr Bystron, est également en difficulté : les autorités allemandes ont ouvert la semaine dernière une enquête pour corruption et blanchiment d’argent contre le député, accusé de faire partie d’une opération secrète d’influence russe en amont du vote européen.

La rupture du RN avec l’AfD marque le point culminant de mois de tensions entre les deux partis. En janvier, Le Pen a pris ses distances avec l’allié allemand après des informations selon lesquelles des fonctionnaires de l’AfD avaient discuté de projets d’expulsion massive d’Allemands issus de l’immigration, y compris de ceux possédant un passeport allemand.

Les liens du RN avec l’AfD sont devenus de plus en plus problématiques pour Le Pen, qui a passé plus d’une décennie à chercher à « détoxifier » l’image du parti fondé par son père Jean-Marie Le Pen, condamné pour discours de haine pour négation de la Shoah. .

Un responsable du RN à Bruxelles, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’un réalignement des groupes au Parlement européen après les élections était inévitable et a prédit que les éléments radicaux de l’AfD, dont Krah, laisseraient le parti « très isolé ».

« Compte tenu de la réputation qu’elle se construit en Europe, l’AfD sera intouchable et pourrait même finir par être interdite en Allemagne », a déclaré cette source.

Le responsable du RN a déclaré que la présence de Le Pen à Madrid dimanche lors d’une conférence organisée par le parti d’extrême droite Vox et impliquant d’autres dirigeants nationalistes, dont le Hongrois Viktor Orbán et l’Italienne Giorgia Meloni, était un signe de liens plus étroits et de ce qui pourrait être possible après les élections.

Après les élections du 6 au 9 juin, il est possible que le groupe ID se dissolve ou qu’il soit reconfiguré avec des membres différents. Le RN espère également surmonter les fractures entre les partis nationalistes pour mieux influencer Bruxelles, notamment en se rapprochant des conservateurs et réformistes européens de droite, actuellement dominés par le parti des Frères d’Italie de Meloni.

Interrogée sur un éventuel rapprochement avec les députés européens de Meloni, Le Pen a suggéré qu’un changement était possible. « Il n’y a pas de guerre entre les groupes. Un débat est en cours sur la manière dont nous pouvons renverser la majorité au Parlement européen.»