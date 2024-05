L’extrait d’écorce d’orange a un « potentiel de santé méconnu »

Les écorces d’orange sont grandement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, selon une étude.

La recherche, dirigée par l’Université de Floride, a identifié des composés bénéfiques présents dans les écorces d’orange qui pourraient aider à réduire le risque de maladie cardiaque, qui est l’une des causes de décès les plus courantes dans le monde.

Il s’agit de la première cause de décès aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Des recherches récentes ont montré que certaines bactéries intestinales contribuent au développement de maladies cardiovasculaires en produisant du N-oxyde de triméthylamine lors de la digestion. Des niveaux élevés de TMAO sont liés à un risque accru de maladie cardiaque, ont confirmé les chercheurs de la Cleveland Clinic.

De nouvelles recherches ont montré que les écorces d’orange sont très bénéfiques pour la santé cardiaque. Les résultats présentent également une opportunité de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Dans cette nouvelle recherche, Yu Wang, professeur agrégé de sciences alimentaires et de nutrition humaine à l’Université de Floride, a dirigé une équipe qui a exploré le potentiel des extraits d’écorce d’orange dans la réduction de la production de TMAO. L’équipe s’est concentrée sur deux types d’extraits d’écorces d’orange : une fraction polaire et une fraction non polaire.

L’étude a révélé que la fraction non polaire de l’extrait d’écorces d’orange inhibait efficacement la production de produits chimiques nocifs associés aux maladies cardiovasculaires. De plus, les chercheurs ont identifié un composé appelé feruloylputrescine dans l’extrait de la fraction polaire, qui inhibe de manière significative l’enzyme responsable de la production de triméthylamine, un précurseur du TMAO.

« Si vous imaginez votre vinaigrette, tout ce qui se trouve dans l’eau ou le vinaigre constitue la fraction polaire ; tout ce qui se trouve dans l’huile loin de l’eau est la fraction non polaire », a déclaré Wang dans un communiqué. « Les solvants que nous avons utilisés ne ressemblaient pas exactement à l’eau et à l’huile, mais ils possèdent une polarité similaire. Il s’agit d’une nouvelle découverte qui met en évidence le potentiel jusqu’alors non reconnu de la feruloylputrescine pour la santé dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. »

Les écorces d’orange sont généralement jetées comme déchets ou données au bétail, car leurs bienfaits pour la santé sont largement négligés. L’étude indique qu’environ 5 millions de tonnes d’écorces d’orange sont produites chaque année, ce qui signifie qu’il y en a beaucoup pour tout le monde. Et ils sont sans danger pour la consommation humaine, selon la Food and Drug Administration.

« Ces résultats suggèrent que les écorces d’orange, souvent jetées comme déchets dans l’industrie des agrumes, peuvent être réutilisées pour fabriquer de précieux ingrédients bénéfiques pour la santé, tels que des compléments alimentaires ou des ingrédients alimentaires », a déclaré Wang. « Notre recherche ouvre la voie au développement d’aliments fonctionnels enrichis de ces composés bioactifs, offrant ainsi de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la santé cardiaque. »

Cette recherche n’offre pas seulement une solution potentielle pour réduire le risque de maladie cardiaque. C’est également l’occasion de lutter contre le gaspillage alimentaire. En réutilisant les écorces d’orange dans des aliments fonctionnels ou des suppléments, les chercheurs pensent qu’il existe un potentiel de réutilisation des écorces en un produit bénéfique.

Wang et son équipe du centre de recherche et d’éducation sur les agrumes UF/IFAS continueront à rechercher ces résultats dans l’espoir de développer de nouveaux produits pouvant contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire.

