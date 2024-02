L’extrait de cannabis déclenche la mort de cellules mortelles du cancer de la peau : ScienceAlert

Un extrait concentré de cannabis a montré “remarquable” potentiel de tuer le type de cancer de la peau le plus dangereux.

Il est encore tôt, mais si les résultats peuvent être reproduits sur des modèles animaux vivants, puis sur des humains, cela pourrait ouvrir une toute nouvelle voie médicamenteuse pour une maladie actuellement difficile à traiter: mélanome.

L’huile de cannabis en question est connue sous le nom de PHEC-66 et a été développée par MGC Pharmaceuticals en Australie.

En octobre 2023, la société a financé une étude qui a révélé que le PHEC-66 empêchait la prolifération des lignées cellulaires de mélanome isolées en laboratoire.

Des recherches de suivi, menées par des scientifiques de l’Université RMIT et de l’Université Charles Darwin (CDU), ont maintenant confirmé ces résultats. Les résultats de l’équipe suggèrent que ce problème particulier Cannabis sativa L’extrait empêche les cellules de mélanome de se multiplier, en forçant la maladie à se suicider.

“Les dommages causés à la cellule du mélanome l’empêchent de se diviser en nouvelles cellules et déclenchent à la place une mort cellulaire programmée, également connue sous le nom d’apoptose.” explique le scientifique biomédical Nazim Nassar de la CDU.

Que cela fonctionne dans le corps d’un animal vivant est une toute autre question qui doit encore être étudiée. Il y a eu pas d’essais cliniques menées à ce jour avec l’huile de cannabis et des recherches de haute qualité sur le potentiel anticancéreux des composés du cannabis reste rare.

Les humains ont utilisé le cannabis comme médicament depuis des millénaireset pourtant, au cours du siècle dernier, la stigmatisation moderne a sérieusement entravé la recherche scientifique.

Ce n’est qu’en 2016 que l’Australie a légalisé l’usage du cannabis à des fins médicales, permettant aux équipes d’étudier le potentiel de cette drogue pour traiter une pléthore de maladies et d’affections.

Au cours des dernières années seulement, des chercheurs australiens ont découvert grand potentiel du cannabis pour tuer certains types de cellules cancéreuses, le tout sans affecter les cellules normales et saines.

En 2020, par exemple, une entreprise de biotechnologie en Australie trouvé que certaines variétés de cannabis peuvent provoquer la mort des cellules leucémiques en laboratoire, soutenir la recherche provenant d’ailleurs dans le monde depuis plus d’une décennie.

En 2015, des scientifiques américains trouvé que lorsque les récepteurs cannabinoïdes des cellules cancéreuses de la peau autres que le mélanome ont été ciblés, les cellules ont commencé à souffrir de stress oxydatif, conduisant à une mort cellulaire programmée.

Quelques années auparavant, des chercheurs italiens avaient découvert que les composés du cannabis montré résultats similaires dans la lutte contre le cancer du pancréas.

Le mélanome est désormais ajouté à la liste.

“Il s’agit d’un domaine de recherche important en pleine croissance car nous devons comprendre autant que possible les extraits de cannabis, en particulier leur potentiel à fonctionner comme agents anticancéreux.” argumente Nazare.

“Si nous savons comment elles réagissent aux cellules cancéreuses, en particulier en ce qui concerne la mort cellulaire, nous pouvons affiner les techniques de traitement pour qu’elles soient plus spécifiques, plus réactives et plus efficaces”.

Les résultats de la présente étude suggèrent que PHEC-66 déclenche la mort cellulaire programmée en induisant la fragmentation de l’ADN, en arrêtant la croissance cellulaire par division et “élevant considérablement” Niveaux intracellulaires d’espèces réactives de l’oxygène (ROS).

Les ROS sont des molécules de courte durée mais très réactives qui, lorsqu’elle est élevée, peut endommager de nombreuses parties différentes d’une cellule. Si la cellule endommagée atteint un point de non-retour, elle peut même se sacrifier pour le « bien commun ».

En laboratoire, le PHEC-66 semble augmenter la probabilité d’apoptose dans trois lignées cellulaires de mélanome, en ciblant les récepteurs cannabinoïdes et en permettant aux ROS de s’accumuler dans la cellule.

D’autres études sur les animaux sont désormais nécessaires pour voir si les résultats s’appliquent aux cellules cancéreuses des modèles vivants. Les chercheurs, par exemple, doivent encore déterminer comment appliquer le médicament et à quelle dose.

Ce n’est qu’à ce moment-là que des essais cliniques sur des humains pourront être envisagés.

Aujourd’hui, la recherche sur la plupart des composés du cannabis se limite encore au laboratoire, et même si les premières expériences suggèrent que certains cannabinoïdes peut bloquer la croissance cellulaire et provoquer la mort cellulaired’autres candidats semblent en fait favoriser la croissance des cellules cancéreuses.

Il existe des centaines de composés cannabinoïdes dans la plante de cannabis, et les chercheurs n’ont fait qu’effleurer la surface de leur potentiel médicinal.

Il est beaucoup trop tôt pour dire si la plante de cannabis contribuera à orienter les futurs traitements contre le cancer, mais lorsqu’il s’agit de maladies mortelles et difficiles à traiter comme le mélanome, il y a toutes les raisons de continuer à creuser.

L’étude a été publiée dans Cellules.