L’extradition d’un baron de la drogue mexicain vers les États-Unis ne devrait pas être rapide

Le processus d’extradition peut souvent être prolongé en fonction de la volonté de la cible de le combattre et de la volonté des gouvernements de l’accélérer.

Un juge examine la demande d’extradition des États-Unis, y compris les preuves à l’appui des allégations, et donne un avis au ministère des Affaires étrangères sur le point de savoir si elle répond aux critères d’extradition. Même si le ministère décidait que l’extradition devait avoir lieu, Caro Quintero aurait la possibilité de faire appel.

Dans le cas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, l’ancien chef du cartel de Sinaloa purgeant actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité aux États-Unis, le processus a duré un an.

Caro Quintero, qui a été condamné au Mexique pour le meurtre de l’agent de la DEA Enrique “Kiki” Camarena et d’un pilote mexicain en 1985, a été capturé par des marines mexicains vendredi dans l’État de Sinaloa.

Lundi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que l’arrestation montrait que le gouvernement mexicain ne protégeait plus les criminels.

“S’il y a un mandat d’arrêt, il doit être exécuté et si un soutien est demandé au gouvernement (mexicain), il est exécuté, qui que ce soit, c’est une affaire de routine, ils (les forces armées) n’ont pas besoin de me consulter”, López Obrador a déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne.

Lorsqu’on lui a demandé si la DEA avait localisé Caro Quintero et indiqué aux marines mexicains où le trouver, López Obrador a répondu “non”. Il a déclaré que les marines avaient développé des renseignements sur l’endroit où se cachait le baron de la drogue de 69 ans et avaient agi en conséquence.

Le président a déclaré qu’il existait une coopération régulière entre les deux pays et que les autorités américaines participaient “lorsque nécessaire”, par exemple avec des drones, mais a précisé que ce n’était pas le cas cette fois.

Et l’administrateur de la DEA, Anne Milgram, a fait sonner comme un effort de collaboration dans un message à l’agence vendredi soir.

“Notre incroyable équipe de la DEA au Mexique a travaillé en partenariat avec les autorités mexicaines pour capturer et arrêter Rafael Caro Quintero”, a-t-elle déclaré dans un message à l’agence vendredi soir. “L’arrestation d’aujourd’hui est le résultat d’années de sang, de sueur et de larmes.”

Caro Quintero avait blâmé Camarena pour un raid sur une immense plantation de marijuana en 1984. L’année suivante, Camarena a été kidnappée à Guadalajara, prétendument sur ordre de Caro Quintero. Son corps torturé a été retrouvé un mois plus tard.

Caro Quintero a été capturé au Costa Rica en 1985 et purgeait une peine de 40 ans au Mexique pour l’enlèvement et le meurtre de Camarena et du pilote mexicain Alfredo Zavala Avelar lorsqu’une cour d’appel a annulé son verdict en 2013. La Cour suprême a confirmé la peine, mais il était trop tard — Caro Quintero avait été enlevée dans un véhicule qui attendait.