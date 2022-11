L’extraction du lithium pourrait être une aubaine pour l’Alberta, mais elle s’accompagne d’incertitudes environnementales

Le mot exploitation minière évoque des visions de destruction de l’environnement et de perturbation des écosystèmes, comme l’extraction du charbon au sommet d’une montagne ou l’exploitation minière à ciel ouvert dans les sables bitumineux de l’Athabasca.

Mais l’extraction de la saumure de lithium est assez différente, du moins telle qu’elle est envisagée pour l’industrie encore sous-développée de l’Alberta.

Le gouvernement provincial et le secteur privé l’ont défini pendant des années en termes écologiques : une industrie extractive qui générerait des profits et des emplois, et aiderait à faire progresser l’adoption mondiale des véhicules électriques, le tout avec un impact minimal sur l’environnement.

L’extraction du lithium n’est pas encore arrivée en Alberta, mais elle approche à grands pas et pourrait devenir une industrie importante. Cela vaut la peine de comprendre maintenant.

La vieille mine et saumure

Troisième élément le plus léger dans l’ensemble, le lithium est un métal alcalin hautement réactif et relativement instable. Il ne se produit jamais par lui-même dans la nature, uniquement dans des composés.

Il a une variété d’utilisations, des graisses aux médicaments, mais son utilisation la plus courante est de loin dans les batteries lithium-ion, qui sont essentielles pour de nombreux appareils grand public, mais surtout pour les véhicules électriques.

Les méthodes actuelles de production de lithium peuvent être divisées en deux catégories : l’exploitation minière traditionnelle en creusant un trou et en explosant des roches et l’extraction de saumure.

Le lithium pourrait-il devenir la prochaine ressource majeure de l’Alberta? Les promoteurs affirment que l’Alberta est bien placée pour tirer parti de la hausse des prix du lithium, mais d’abord, la province doit établir des règlements concernant son extraction.

Le premier type est explicite et perturbe généralement de manière catastrophique les environnements locaux. C’est ainsi que l’Australie – le premier producteur, fournissant près de la moitié du total mondial – obtient une grande partie de son lithium.

L’une des rares mines de lithium en Amérique du Nord, dans une fosse à ciel ouvert à 550 kilomètres au nord-ouest de Montréal, prévoit rouvrir au début de l’année prochaine.

Mais les minéraux ne se trouvent pas seulement dans les roches. On les trouve également dans l’eau très salée appelée saumure.

Certaines de ces saumures ont des concentrations assez élevées de lithium et se trouvent sous de vastes salines dans le “triangle du lithium” du Chili, de la Bolivie et de l’Argentine. Le Chili détient à lui seul 40 % du lithium mondial.

En comparaison, le Canada en détient 2,5 %.

Les saumures de l’Alberta ont des concentrations plus faibles de lithium et se trouvent plus profondément sous terre dans les bassins sédimentaires. Historiquement, ces saumures n’ont jamais été considérées comme une source de lithium économiquement viable – il est plus facile et moins cher de l’extraire des roches en Australie ou de pomper de la saumure peu profonde à évaporer sous le soleil sud-américain.

Mais avec la demande croissante de batteries lithium-ion, l’intérêt pour les sources non conventionnelles a commencé à croître. Lorsque le prix du lithium a grimpé en flèche en 2021, les saumures préhistoriques de l’Alberta sont passées de probablement économiquement viables à une mine d’or potentielle – faute d’une meilleure expression.

“Ceux-ci sont potentiellement devenus économiques si nous pouvons obtenir une technologie d’extraction capable de récupérer ce lithium, de le valoriser, de le transformer en sels pouvant fabriquer des batteries”, explique Dan Alessi, professeur à l’Université de l’Alberta et co-fondateur de Recion. Technologies, une entreprise qui développe justement de telles technologies d’extraction.

L’impact de l’extraction du lithium

L’avantage de l’Alberta, selon les partisans d’une éventuelle industrie d’extraction du lithium, réside dans les puits de pétrole et de gaz existants, l’infrastructure, l’expertise et une main-d’œuvre aux compétences transférables pour nous permettre de récolter nos saumures avec de modestes concentrations de lithium sans effets environnementaux importants. impact.

Après tout, les Albertains extraient de la saumure du sol depuis des décennies. Nous venons de le jeter.

“Presque toujours, lorsque vous produisez du pétrole et du gaz, vous produisez de la saumure d’eaux usées comme sous-produit”, explique Alessi.

“Généralement, ce qui a été fait avec cela, il est stocké à la surface, transporté vers un autre endroit, et il est réinjecté dans un autre aquifère.”

Contrairement à la pratique dans le triangle du lithium de laisser la saumure s’évaporer pendant plus d’un an, la saumure de l’Alberta serait remise dans le sol une fois débarrassée de son lithium. Cela, disent les promoteurs, signifie beaucoup moins d’impact sur les aquifères et peu ou pas d’utilisation de l’eau douce.

Des bassins de saumure contenant du carbonate de lithium s’étendent sur une mine de lithium dans le désert d’Atacama au Chili. Les méthodes actuelles d’extraction du lithium ont un impact environnemental important. (Getty Images)

L’extraction du lithium à partir de la saumure a été retenue par les entreprises et le gouvernement comme une nouvelle industrie respectueuse de l’environnement pour l’Alberta. Et, en termes comparatifs et sur le papier, il semble certainement que ce serait beaucoup moins dommageable que la façon dont le lithium est obtenu ailleurs, ou d’ailleurs certaines de nos autres industries extractives locales, comme l’exploitation minière à ciel ouvert dans les sables bitumineux de l’Athabasca ou l’extraction du charbon. .

Mais aucune extraction de ressources n’est sans impact. Et il est difficile d’anticiper toutes les façons potentielles dont l’extraction de la saumure pourrait affecter les écosystèmes locaux, étant donné que ces méthodes ne sont utilisées à grande échelle nulle part dans le monde.

Un document d’orientation de décembre 2021 du Smart Prosperity Institute et de l’Energy Futures Lab a averti que « bien que l’extraction de saumure de lithium présente des avantages environnementaux importants en aval par rapport à l’extraction de pétrole et de gaz, elle aurait probablement des coûts environnementaux en amont similaires, y compris des dommages au sol, à l’air et processus d’extraction à forte intensité d’eau et de carbone.

Les auteurs ont suggéré qu’une industrie albertaine du lithium pourrait bénéficier de l’expertise en matière d’atténuation environnementale de l’industrie des combustibles fossiles.

Christopher Smith, analyste de la conservation au sein de la section nord de l’Alberta de la Société pour la nature et les parcs du Canada, est frappé par les nombreuses incertitudes entourant les méthodes d’extraction du lithium proposées en Alberta.

“Parce que tout cela est si nouveau, il a été difficile de trouver des informations de qualité sur les impacts environnementaux et sur les opportunités et les risques qui y sont associés, car cela n’a vraiment été fait dans aucune juridiction que je puisse trouver”, a-t-il déclaré. a dit.

“L’inconvénient est que, comme ce type d’extraction ne s’est pas vraiment produit à grande échelle dans d’autres juridictions, il est difficile de savoir exactement comment cela va se dérouler.”

Comprendre le processus de la saumure

Comparativement, l’extraction de saumure est certainement beaucoup moins dommageable pour l’environnement que bon nombre des autres industries d’extraction des ressources de l’Alberta. Contrairement à l’exploitation minière à ciel ouvert pour le charbon, elle ne nécessite pas de perturbation catastrophique de la terre et des écosystèmes.

Et cela ne s’accompagne pas d’héritages destructeurs à long terme à l’échelle des bassins de résidus dans les sables bitumineux ou des dizaines de puits abandonnés.

Aucune extraction de ressources n’est gratuite, et pas seulement l’investissement monétaire.

Mais Chris Doornbos, fondateur et PDG de E3 Lithium, basé à Calgary, affirme que le risque d’impact environnemental imprévu est “assez faible”.

“Les processus que nous utilisons tous relèvent du domaine général d’un échange d’ions”, dit-il. “Un échange d’ions est, en soi, très bien compris. L’adoucisseur d’eau de votre maison est un système d’échange d’ions.”

Même la petite empreinte environnementale du processus d’extraction proposé par E3 Lithium est quelque chose que Doornbos souhaite améliorer.

Il mentionne la «licence sociale» comme un élément clé de l’attractivité d’une industrie du lithium en Alberta, ajoutant que les constructeurs automobiles, en particulier en Europe, sont imposés en fonction de l’empreinte carbone des matériaux qu’ils achètent, ce qui pourrait donner un avantage à l’extraction du lithium à faible impact. sur le marché.

Problèmes de surveillance

Le gouvernement provincial, dans le cadre de l’UCP, a fait de l’extraction minière une priorité, en créant un conseil consultatif sur les minéraux et en adoptant la Loi sur les mines et les minéraux en 2020 et la Loi sur le développement des ressources minérales en 2021.

Cette dernière loi a établi l’Alberta Energy Regulator comme autorité responsable des ressources minérales, rationalisant la surveillance en vue d’encourager le développement privé.

Mais un nouveau régime de permis pour l’extraction de minéraux à partir de saumures est censé arriver bientôt – Doornbos dit qu’il a vu des ébauches, mais ne peut pas discuter des détails – qui éliminerait l’extraction de saumure de l’ensemble des réglementations applicables aux formes traditionnelles d’extraction de minéraux.

“Ce que nous faisons est plus en phase avec la production de pétrole et de gaz que l’exploitation minière conventionnelle”, déclare Doornbos.

Aucun des deux ensembles de règles ne convient parfaitement à l’extraction de saumure, mais à son avis, “le plus proche est le pétrole et le gaz”.

Alberta Energy n’a pas répondu aux multiples demandes d’entrevue avec le ministre nouvellement installé Pete Guthrie, transmettant plutôt les demandes de déclaration à Alberta Environment and Protected Areas – dont la ministre, Sonya Savage, détenait auparavant le portefeuille de l’énergie.

“En ce qui concerne le développement des ressources hébergées par la saumure pour l’industrie du lithium en Alberta, le gouvernement prévoit que ce sera similaire à l’industrie pétrolière et gazière”, a déclaré l’attaché de presse de Savage, Miguel Racin, dans un communiqué.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Alberta Energy Regulator pour nous assurer que des exigences réglementaires sont en place pour gérer les considérations environnementales propres à cette industrie émergente.”

Smith, de la SNAP, souligne qu’en vertu de la réglementation en vigueur, les projets de lithium ne feraient pas automatiquement l’objet d’une évaluation environnementale, ce qu’il trouve préoccupant.

“Nous avons vu maintes et maintes fois, une nouvelle industrie se développer, nous développons très rapidement les règles et réglementations, et ce n’est que plus tard, avec le recul, que nous réalisons que nous avons peut-être agi un peu trop rapidement et que nous n’avons peut-être pas regardé les conséquences de ces activités d’assez près.”

Jalonner leur revendication

À l’heure actuelle, personne n’extrait le lithium de la saumure en Alberta. Mais une poignée d’entreprises sont sur le point de le faire.

LithiumBank, une entreprise basée à Vancouver, possède deux projets dans le nord-ouest de l’Alberta, qu’ils ont renommés de Sturgeon Lake et Fox Creek en Boardwalk et Park Place, respectivement.

E3 Lithium a acquis une présence significative dans les zones riches en lithium. L’entreprise s’est associée à Imperial Oil pour extraire le lithium de la saumure sous Leduc n° 1, le puits de pétrole qui a déclenché le premier boom pétrolier de l’Alberta en 1947.

Summit Nanotech, basée à Calgary, a l’intention d’utiliser des absorbants basés sur la nanotechnologie ailleurs dans le monde, tout en gardant un œil sur le marché albertain.

Ces entreprises et d’autres ont vu le jour et se sont développées ces dernières années, car la combinaison d’un prix élevé, d’une demande future projetée élevée et du buzz autour du rôle du lithium dans un avenir net zéro a attiré beaucoup d’attention en matière d’investissement, selon Doornbos.

“Lorsqu’il y a beaucoup d’engouement autour d’une matière première, comme le lithium, les gens sont plus disposés à y investir plus de capital à haut risque.”

Les saumures de l’Alberta ont des concentrations plus faibles de lithium et se trouvent plus profondément sous terre dans les bassins sédimentaires. (CBC News Graphics)

Mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Une courbe potentielle pourrait être que, avec d’énormes ressources consacrées à la recherche, une percée longtemps recherchée dans la nouvelle technologie de batterie apparaît qui ne nécessite pas de lithium.

Et bien que l’utilisation des puits de pétrole et de gaz existants soit un fruit à portée de main, il est facile d’imaginer une industrie du lithium prospère cherchant à forer de nouveaux puits à un moment donné, élargissant ainsi son impact. Après tout, l’industrie pétrolière de l’Alberta a commencé avec du pétrole brut conventionnel – à peine une industrie verte, mais beaucoup moins percutante que l’extraction dans les sables bitumineux, qui n’a été rendue possible que des décennies plus tard avec l’évolution des marchés.

“Nous ne voulons pas que ce qui s’est passé avec le pétrole et le gaz se produise avec le lithium, dans la mesure où si les prix du lithium s’effondrent et qu’un groupe de petits acteurs fait faillite, allons-nous nous retrouver avec un groupe de puits d’extraction de lithium ?” dit Smith.

La nature soi-disant verte des véhicules électriques a également été remise en question, car la production de nouvelles automobiles personnelles est intensive en carbone, quel que soit son type de carburant.

La demande de lithium, cependant, ne devrait pas baisser de sitôt, et les entreprises qui cherchent à bâtir une industrie en Alberta continueront, avec le soutien du gouvernement, à aller de l’avant.