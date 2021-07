L’extraction de bitcoins n’est plus aussi mauvaise pour l’environnement qu’avant

Deux techniciens travaillent dans une installation minière de bitcoin au Québec. lars Hagbarg | AFP | Getty Images

Pendant des années, les critiques du bitcoin ont calomnié la plus grande crypto-monnaie du monde pour avoir pollué la planète. Mais nouvelles données de l’Université de Cambridge montre que la géographie de l’exploitation minière a radicalement changé au cours des six derniers mois, et les experts disent à CNBC que cela améliorera l’empreinte carbone du bitcoin. La grande répression de la cryptographie en Chine ce printemps a déclenché une réaction en chaîne dans le monde minier. Pour un, il a mis hors ligne la moitié des mineurs de bitcoins du monde pratiquement du jour au lendemain. Moins de personnes minières ont signifié moins de machines en marche et moins d’énergie consommée dans l’ensemble, ce qui a réduit l’impact environnemental du bitcoin. Les nouvelles règles de cryptographie de Pékin ont également mis hors ligne de manière permanente de nombreux équipements plus anciens et plus inefficaces. Et surtout, la Chine fermant ses portes à l’extraction de crypto-monnaies a déclenché une migration massive. Les mineurs se dirigent désormais vers les sources d’énergie les moins chères de la planète, qui sont le plus souvent renouvelables. « Le réseau bitcoin est impitoyable dans sa recherche du coût le plus bas », a déclaré Mike Colyer, PDG de la société de monnaie numérique Foundry. « Les mineurs du monde entier recherchent une énergie échouée renouvelable. Ce sera toujours votre coût le plus bas. Net-net, ce sera une grande victoire pour l’empreinte carbone du bitcoin. »

L’exode minier de la Chine

La Chine a longtemps été la Mecque du monde minier de la cryptographie, représentant près des trois quarts de tous les mineurs de bitcoins à son apogée, selon le Cambridge Center for Alternative Finance. Mais après que Pékin a décidé d’expulser ses mineurs en mai, plus que 50% du hashrate – la puissance de calcul collective des mineurs du monde entier – a abandonné le réseau. Aujourd’hui, le bitcoin consomme environ 70 térawattheures d’énergie par an, soit 0,33% de la production totale d’électricité dans le monde. C’est près de la moitié de ce qu’il était en mai et équivaut à peu près à la consommation annuelle d’énergie de pays comme le Bangladesh et le Chili. L’exode de la Chine signifie également qu’un grand nombre d’équipements miniers plus anciens qui devaient probablement être mis à la retraite depuis longtemps ne seront jamais rallumés. « Cela a fait décoller, probablement pour toujours, une grande quantité des plates-formes les plus énergivores », a expliqué Alex Brammer de Luxor Mining, un pool de crypto-monnaie conçu pour les mineurs avancés. Colyer dit que le réseau bitcoin global sera désormais principalement composé de plates-formes plus efficaces qui obtiennent environ le double de la puissance de hachage pour la même quantité d’électricité. « Cela continue d’améliorer considérablement le rapport sécurité/énergie du réseau bitcoin », a-t-il déclaré. Mais tous les mineurs chinois ne sombrent pas dans l’obscurité. Beaucoup ont commencé à rapatrier ailleurs, gravitant vers les sources d’énergie les moins chères du monde. « Ce qui est bien avec le bitcoin qui est sous-estimé par de nombreux opposants, c’est que c’est… comme un marché portable ; vous pouvez l’amener directement à la source d’énergie », a expliqué Steve Barbour, fondateur d’Upstream Data, une entreprise qui fabrique et fournit des solutions minières portables pour les installations pétrolières et gazières. Parce que les mineurs à grande échelle sont en concurrence dans une industrie à faible marge, où leur seul coût variable est généralement l’énergie, ils sont incités à migrer vers les sources d’énergie les moins chères du monde. « Ils doivent constamment réduire leurs coûts d’électricité, qui est leur dépense numéro un, afin d’être compétitifs », a déclaré Ria Bhutoria, ancienne directrice de recherche pour Fidelity Digital Assets. Les données montrent qu’un grand nombre de ces mineurs se dirigent vers des pâturages moins chers aux États-Unis Les États-Unis sont rapidement devenus le nouveau hotspot pour les mineurs de crypto du monde. Au cours des six derniers mois, le pays est passé de la cinquième à la deuxième place et représente désormais près de 17% de tous les mineurs de bitcoins dans le monde. Bien que la Chine occupait toujours la première place en avril, avec une part de 46%, la part de marché des États-Unis est probablement beaucoup plus élevée maintenant depuis que le gouvernement chinois a démarré les mineurs en mai. Les opérateurs miniers de bitcoins basés aux États-Unis ont connu une énorme augmentation de leurs affaires. Whit Gibbs, PDG et fondateur de Compass, un fournisseur de services d’extraction de bitcoins, a déclaré que les ventes de matériel et d’hébergement au détail ont augmenté de près de 300 % depuis la mi-juin.

Darin Feinstein, fondateur de Blockcap et Core Scientific, a déclaré avoir constaté une augmentation rapide des opérations minières cherchant à se délocaliser en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, et Fred Thiel de Marathon Digital, un autre acteur majeur de l’industrie minière américaine, a déclaré à CNBC que si les quelque 500 000 anciennes plates-formes minières chinoises à la recherche de maisons aux États-Unis sont déployées, cela signifierait que l’Amérique du Nord représenterait près de 40 % du hashrate mondial d’ici la fin de 2022. À long terme, c’est une bonne nouvelle pour l’empreinte carbone du bitcoin.

L’énergie propre en hausse aux États-Unis

La consommation d’énergie n’est pas équivalente aux émissions de carbone. S’il est relativement facile de déterminer la quantité d’énergie consommée par le réseau bitcoin, il est beaucoup plus difficile de déterminer son empreinte carbone. Une lecture précise des émissions de carbone du bitcoin nécessiterait une connaissance exacte du mix énergétique utilisé pour générer l’électricité utilisée par chaque opération d’extraction de bitcoin. Une unité d’hydroélectricité, par exemple, n’a pas le même impact environnemental qu’une quantité équivalente d’électricité provenant du charbon. Et les opérations minières de bitcoin en Chine étaient connues pour les deux. Mais dans l’ensemble, le marché pousse les sources d’énergie nord-américaines à devenir plus vertes. Chaque année, la banque d’investissement Lazard publie une ventilation des coûts de l’énergie par source. Son rapport 2020 montre que bon nombre des sources d’énergie renouvelables les plus courantes sont égales ou moins chères que les sources d’énergie conventionnelles comme le charbon et le gaz. Et le coût des énergies renouvelables continue de descendre. Thiel dit que la plupart des mineurs nouveaux en Amérique du Nord seront alimentés par des énergies renouvelables, ou du gaz compensé par des crédits d’énergie renouvelable. Gibbs estime que l’extraction de bitcoins aux États-Unis est alimentée à plus de 50 % par des énergies renouvelables. Les mineurs qui migrent vers l’Amérique du Nord se préparent également à un avenir dans lequel leur consommation d’énergie est remise en question par des investisseurs putatifs – et peut-être réglementée. Brammer a aidé des clients chinois à trouver de nouvelles maisons. Il dit que la plupart sont conscients des vents politiques et normatifs en Amérique du Nord et veulent se protéger contre les risques réglementaires à l’avenir en établissant de nouvelles installations dans des emplacements principalement alimentés par des énergies renouvelables. « Les plus grands d’entre eux étudient également le potentiel de devenir public ou recherchent des investisseurs pour les aider à se développer », a déclaré Brammer à CNBC. « Ils se rendent compte que les marchés publics n’ont aujourd’hui aucun appétit pour l’extraction de preuves de travail alimentée par des ressources non renouvelables. [energy sources]. Je n’ai même pas encore eu de discussion sur un accord impliquant l’énergie au charbon, ce qui nous fait plaisir. » L’ingénieur minier Bitcoin Brandon Arvanaghi a déclaré à CNBC qu’à long terme, la migration vers les États-Unis, où l’innovation autour du bitcoin et des énergies renouvelables est déjà en cours, sera un atout majeur pour le mix énergétique du bitcoin. « Des endroits comme le Texas ont de l’électricité bon marché, en grande partie grâce aux subventions accordées à l’énergie éolienne », selon Arvanaghi. Le maire de Miami, Francis Suarez, a également popularisé l’idée d’exploiter le bitcoin avec l’énergie nucléaire en Floride. « Et tout cela est en grande partie volontaire – les gouvernements fédéral et étatique ne se sont même pas impliqués pour exiger un mélange renouvelable », a poursuivi Arvanaghi.

Ensuite, il y a le Kazakhstan