L’extraction de bitcoins en franchise d’impôt dans l’IRA est proposée, mais l’IRS pourrait ne pas approuver

« Vous n’avez pas accès aux revenus de location, ils vont juste directement à l’IRA autogérée », a expliqué Shehan Chandrasekera, CPA et responsable de la stratégie fiscale chez CoinTracker.io , une société de logiciels fiscaux sur les devises numériques qui aide les clients à suivre leur crypto sur les adresses de portefeuille virtuel et à gérer leurs obligations fiscales correspondantes.

Un client doit d’abord acheter du matériel d’exploitation minière en utilisant des actifs au sein de son IRA. Radloff a déclaré à CNBC que l’équipement proposé allait de 5 000 $ à 10 000 $ et plus. Compass gère la logistique, de la livraison de ces machines aux centres de données, à la configuration et à la surveillance de l’équipement.

Mais tout le monde n’est pas convaincu que l’IRS acceptera l’arrangement.

« Il existe certaines transactions interdites au sein d’un IRA », explique Lewis Taub, CPA et directeur des services fiscaux chez Berkowitz Pollack Brant, l’un des plus grands cabinets d’experts-comptables de Floride. « L’un d’entre eux est la fourniture de biens et de services entre le propriétaire et le plan IRA. L’IRS pourrait très probablement faire valoir que cette configuration est une transaction interdite », a déclaré Taub.

Les revenus générés par l’investissement de vos fonds IRA dans la crypto-monnaie minière pourraient être soumis à la Impôt sur le revenu des entreprises non lié, si l’exploitation minière est réputée être une entreprise ou un commerce actif.

Au-delà de cela, Taub voit d’autres points négatifs dans le système proposé. Parce que la valeur du bitcoin a historiquement été soumise à de grandes fluctuations, les individus devront avoir une tolérance élevée au risque – ou une foi inébranlable que la valeur des pièces extraites augmentera plus rapidement que l’inflation entre le moment où ils l’exploitent et le moment où ils sont autorisé à prendre des décaissements.

« En supposant pour le moment qu’il s’agit d’une transaction légitime, l’individu perd l’usage de la valeur de l’actif … car les distributions ne peuvent pas être effectuées à partir d’un IRA sans pénalité tant que le propriétaire n’a pas atteint 59,5. »

Taub note également que l’IRS permet aux mineurs réputés exploiter une entreprise de prélever des déductions commerciales pour réduire le revenu imposable de l’exploitation minière, mais que ces déductions ne sont pas disponibles dans un IRA. « Il n’y a aucune disposition fiscale qui permettrait ces déductions dans un IRA », a-t-il déclaré.

Alors que Taub ne serait pas à l’aise de conseiller à l’un de ses clients crypto de s’impliquer dans cela, Chandrasekera dit que de telles critiques sont conservatrices et supposent le pire des cas.

« Ce n’est pas nouveau, pour être honnête avec vous », argumente Chandrasekera. « C’est juste une autre façon de gagner un revenu dans un compte IRA autogéré, car l’avantage est que vous ne percevez pas de revenu. Vous épargnez en quelque sorte pour la retraite. »