L’extinction des Steelers alimente l’incertitude concernant Mike Tomlin, la situation du QB et la culture d’équipe

ORCHARD PARK, NY — Fraîchement sorti de sa quatrième élimination consécutive au premier tour des séries éliminatoires, une défaite qui a prolongé la sécheresse des victoires des Steelers de Pittsburgh en séries éliminatoires à sept saisons, l’entraîneur Mike Tomlin s’est dirigé vers le pupitre dans une salle des médias exiguë dans les entrailles du stade Highmark.

Les Steelers avaient retourné le ballon deux fois au premier quart et étaient tombés dans un déficit de 21 points qui s’était transformé en une défaite de 31-17, mettant ainsi fin à une saison de Jekyll et Hyde pleine de hauts, de bas et de controverses. Après que Tomlin ait reconnu les lacunes et diagnostiqué les problèmes, il y a eu un long silence.

Puis, lors de la dernière question de la conférence de presse, un journaliste a fait allusion à une certaine incertitude à venir.

“Mike, il te reste un an de contrat…” a commencé un journaliste.

Tomlin se tourna et sortit avant d’entendre le reste.

Parlez d’une façon de terminer la saison.

Maintenant, écoutez, il y a un moment et un lieu pour chaque question. Il y a de fortes chances que Tomlin n’était pas prêt ou disposé à aborder publiquement sa situation contractuelle imminente (il lui reste un an) – ou les nombreux rapports sur son avenir qui ont émergé ces dernières semaines – moins de 10 minutes après avoir absorbé une autre déception en séries éliminatoires.

Néanmoins, sa non-réponse était une scène appropriée pour résumer l’état actuel des Steelers. Une fière organisation qui s’est autrefois cognée la poitrine en tant que prétendant éternel aux séries éliminatoires n’a pas remporté de match éliminatoire depuis le 15 janvier 2017 et entre maintenant dans une intersaison charnière avec de sérieuses questions sur l’entraîneur, la situation du quart-arrière et la culture.

Par où commencer ?

Eh bien, reprenons là où Tomlin s’est arrêté. L’évaluation de sa saison dépend grandement de votre point de vue. Lorsque les Steelers se sont frayés un chemin jusqu’à 7-4 avec une défense induisant un chiffre d’affaires entraînant une attaque anémique, Tomlin avait un dossier légitime pour le titre d’entraîneur de l’année dans la NFL. Lorsqu’ils ont perdu leurs trois matchs suivants – des déceptions consécutives à domicile contre les Cardinals et les Patriots à deux victoires et une non-présentation à Indianapolis – beaucoup ont réclamé son poste. L’ensemble du récit a encore pris un boomerang lorsque le quart-arrière de troisième corde Mason Rudolph a ramené les Steelers vers la place la plus improbable en séries éliminatoires.

“Tous les joueurs là-bas ne seraient rien sans Mike T”, a déclaré Cameron Heyward, capitaine défensif et joueur le plus ancien de l’équipe à 13 ans. “Ce groupe ne fonctionnerait même pas pour accéder aux séries éliminatoires sans Mike T. Il nous tient responsables de haut en bas, et je ne veux jouer pour aucun autre entraîneur.”

Au cours des dernières semaines, de nombreux rapports d’initiés de la NFL ont émergé sur l’avenir de Tomlin. En décembre, Jay Glazer de Fox, connu pour avoir une relation étroite avec Tomlin, a lancé l’idée que l’entraîneur pourrait être échangé. Adam Schefter d’ESPN suggéré il y a une semaine que Tomlin pourrait se retirer, et peut-être même prendre une saison comme Sean Payton l’a fait.

Samedi, Mike Florio de NBC a également annoncé que Tomlin pourrait se retirer, ajoutant que l’entraîneur va se blottir avec sa famille avant de prendre une décision sur son avenir. Chacun des rapports indiquait que Tomlin ne serait pas licencié. (Ces deux derniers rapports diminueraient considérablement la valeur commerciale de Tomlin, et vous devez vous demander : d’où proviendraient ces informations autre que le camp de Tomlin ?)

«C’est au-dessus de mon salaire», a déclaré le demi défensif vétéran Patrick Peterson lorsqu’on lui a posé une question sur la situation incertaine de Tomlin. «Je sais que j’aime être ici, et j’aime Coach T et tout ce qu’il a fait pour motiver cette équipe et nous mettre en position de réussir. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est la bonne personne pour le poste.

Dans le même temps, des questions sur la culture de l’équipe ont émergé à plusieurs reprises cette saison – qu’il s’agisse de l’incapacité de George Pickens à bloquer pour ses coéquipiers, puis de dire plus tard qu’il essayait d’éviter les blessures, de Diontae Johnson qui n’a pas poursuivi un échappé ou des commentaires énigmatiques du porteur de ballon. Najee Harris.

Certains de ces mêmes symptômes étaient apparents dans le vestiaire perdant des Steelers lundi. Pickens, dont l’échappé a permis aux Bills de prendre une avance de 14-0, a déclaré : « Vous ne pouvez pas jouer contre les Bills et les arbitres en même temps. »

Les paroles de Harris avaient encore plus de poids, car il remettait en question la culture.

“J’ai mon opinion sur les choses, mais je ne suis qu’un joueur”, a déclaré Harris. « Si nous voulons nous élever et arriver là où nous en sommes, il doit y avoir certaines choses en interne qui doivent changer… »

Invité à développer, Harris a poursuivi.

« Comme les règles internes », a-t-il déclaré. « Nous devons être plus disciplinés. Nous devons être plus engagés. Je ne dis pas que nous ne le sommes pas. Mais venant juste d’un endroit (en Alabama) qui a une structure et vu que nous pourrions probablement obtenir de l’aide dans ces domaines. … Je ne dis rien sur les entraîneurs ou quelque chose comme ça. Je parle simplement davantage de règles internes. … Je ne suis qu’un joueur, mais les gars dans ce bâtiment savent de quoi je parle.

Même si Harris a clairement indiqué qu’il ne parlait pas du personnel d’entraîneurs et a fait référence à plusieurs reprises à sa relation étroite avec Tomlin, comment cela ne pourrait-il pas être considéré comme le reflet de la culture qui a été cultivée à Pittsburgh sous la direction de l’entraîneur-chef ?

Et puis il y a toute la dynamique du quart-arrière, une situation aux multiples facettes qui pourrait aller dans plusieurs directions cette intersaison. Il y a à peine 15 mois, sur ce même terrain, Kenny Pickett a fait son premier départ dans la NFL contre les Bills de Buffalo, et l’avenir s’annonçait relativement prometteur. Alors qu’un jeune donneur de signal devait forcément rencontrer des difficultés de croissance, il y avait un réel optimisme quant au fait qu’un choix de première ronde pourrait en faire assez pour gérer une attaque lourde. Au début de cette saison, l’espoir était qu’il franchirait le pas proverbial de la deuxième année et prouverait qu’il était l’avenir de la franchise.

Mais au lieu de Pickett à partir de lundi, c’est Rudolph qui est passé après coup de la troisième corde à l’homme de tête. Bien sûr, la blessure de Pickett et l’opération à la cheville qui a suivi l’ont mis dans la position de perdre son emploi. Mais la réalité est la suivante : il n’en a pas fait assez pour prouver qu’il était le gars qui devrait débuter un match incontournable lors de la finale de la saison à Baltimore et des séries éliminatoires. C’est la réalité, que vous vouliez l’admettre ou non.

Les résultats étaient sensiblement différents avec Rudolph derrière le centre. Avec le nouveau joueur Mike Sullivan qui dirige le spectacle et un jeu de course fiable pour soulager Rudolph, Pittsburgh est passé de l’une des pires infractions de la ligue dans pratiquement toutes les catégories au quatrième meilleur en points (27,0) et au cinquième meilleur en verges. (384,7) au cours des trois derniers matchs de la saison régulière, bien que contre des défenses médiocres. Lors de ses trois départs en saison régulière, Rudolph a complété 53 des 71 passes (74,6 %) pour 716 verges et trois touchés avec une note de passeur de 120,4.

Lors de la performance unique en séries éliminatoires, Rudolph était loin d’être parfait. Il a commencé le match avec seulement 2 sur 7, puis a lancé une interception dans la zone des buts alors qu’il cherchait Johnson, retirant au moins trois points du tableau.

“Je dois juste mettre le ballon beaucoup plus à l’extérieur”, a déclaré Rudolph. « Nous ou personne. Mais (Kaiir Elam) a réalisé un superbe jeu. »

Cependant, la réponse de Rudolph a montré un certain niveau de confiance et de résilience. Il a rallié l’équipe, terminant 22 sur 39 pour 229 verges et deux touchés et tirant momentanément les Steelers à un score avec un peu plus de 10 minutes à jouer au quatrième quart.

“Le plan était de venir ici et de remporter la victoire”, a déclaré Rudolph. « Nous n’avons pas réussi à former une grande équipe, mais je pense pouvoir dire que j’étais fier de ce que nous, en tant qu’offensive, avons enregistré ces dernières semaines. Exactement la façon dont nous avons célébré. La façon dont les gars s’encourageaient les uns les autres. Que le jeu de course fonctionnait, que les receveurs roulaient, nous avions une alchimie et nous avions confiance et amour les uns pour les autres.

Rudolph a clairement montré qu’il est meilleur qu’un quart-arrière de troisième corde qui envisageait la vie après le football il y a à peine quelques semaines, lorsqu’il a envoyé à son père un curriculum vitae à examiner. Mais étant donné qu’il est un agent libre en attente, la dynamique est compliquée. Le récent succès de Rudolph pourrait signifier que les Steelers auront de la concurrence s’ils veulent le retenir dans une certaine mesure – soit en tant que remplaçant principal, soit en tant que personne ayant une chance légitime de remporter un poste de titulaire.

“J’adore les Steelers de Pittsburgh”, a déclaré Rudolph. « C’est ma seule maison depuis six ans. Nous allons voir ce qui se passe. Comme je l’ai dit, ce n’est pas vraiment ma décision. Une grande partie échappe à mon contrôle. Nous allons voir ce qui se passe.”

Alors que va-t-il se passer ensuite ? Tomlin sera-t-il prolongé ? Va-t-il s’éloigner ? Qui embaucheront-ils comme prochain coordinateur offensif – et qui prendra la décision ? Des changements importants seront-ils apportés à la liste pour débarrasser le vestiaire de tous les maux auxquels Harris continue de faire allusion ? Le poste de départ sera-t-il rendu à Pickett ? Rodolphe reviendra-t-il ?

“Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer”, a déclaré Rudolph. “Aucun de nous ne sait ce qui va se passer demain, et encore moins l’année prochaine.”

Et n’est-ce pas la citation parfaite pour résumer toute cette situation ?

(Photo : Sarah Stier/Getty Images)

