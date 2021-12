L’extinction de masse a été prolongée en raison des gaz toxiques produits par les microbes, selon une étude

Le plus grand événement d’extinction de masse qui a mis fin à la période du Permien a également vu la contribution de microbes crachant des gaz toxiques et nocifs, selon une nouvelle étude. L’extinction du Permien-Trias, souvent présentée comme la « grande mort », a été la période la plus meurtrière sur Terre. La planète a été témoin de la mort de 90 % de toutes les espèces vivant sous l’eau et sur terre. On pensait initialement que l’extinction qui a eu lieu il y a environ 250 millions d’années était causée par des éruptions volcaniques majeures, qui ont augmenté le niveau des océans et la température de la planète.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie – Riverside – a mis au point une nouvelle étude qui suggère que la chaleur causée par les éruptions mortelles provoquées a catalysé le métabolisme des microbes. En conséquence, les conditions mortelles ont prévalu et l’extinction s’est prolongée au-delà de son cours naturel.

Selon l’étude, les microbes, après avoir utilisé tout l’oxygène dans le processus de décomposition, ont commencé à consommer du sulfate et à libérer un gaz puant et toxique appelé sulfure d’hydrogène. Le gaz rendait les conditions de vie insupportables car il sentait l’œuf pourri et était de nature toxique.

Au fur et à mesure que le processus prenait de l’ampleur, il a créé plusieurs zones habitables sous l’eau en raison des conditions euxiniques, qui se produisent lorsque l’eau est à la fois anoxique et sulfurée. Ces zones peuvent être détectées à l’aide de signatures chimiques dans les échantillons de sédiments.

« Nos recherches montrent que l’océan entier n’était pas euxinique. Ces conditions ont commencé dans les parties les plus profondes de la colonne d’eau. À mesure que les températures augmentaient, les zones euxiniques sont devenues plus grandes, plus toxiques et ont remonté la colonne d’eau jusqu’à l’environnement du plateau où vivaient la plupart des animaux marins, les empoisonnant », a déclaré Dominik Hulse, modélisateur du système terrestre, UC Riverside, dans un communiqué de presse.

Il est préoccupant que les zones euxiniques persistent, car le problème de l’épuisement de l’oxygène est répandu sur Terre et s’aggrave à mesure que nous nous dirigeons vers l’avenir. Cependant, les aspects liés au changement climatique semblent contribuer à l’accélération du processus.

Grâce à l’étude, les chercheurs ont également découvert que l’interaction de l’océan avec la quantité proliférée de dioxyde de carbone est plus critique qu’on ne le pensait initialement.

