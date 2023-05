Le Center for AI Safety a publié une déclaration signée par 350 leaders de l’industrie, dont les PDG d’OpenAI et de Google DeepMind

Empêcher l’intelligence artificielle galopante de provoquer l’extinction de l’humanité devrait être une priorité mondiale de premier plan, a déclaré mardi le Center for AI Safety dans un communiqué signé par 350 personnalités de l’IA et des domaines connexes.

« Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire », lit la déclaration.

Parmi les signataires figuraient le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a récemment déclaré au Congrès qu’il craignait que la technologie ne disparaisse. « tout à fait faux » et les a exhortés à imposer des réglementations à l’industrie. Les trois leaders de l’industrie ont rencontré le président américain Joe Biden et le vice-président Kamala Harris plus tôt ce mois-ci pour discuter de réglementations potentielles. De nombreux dirigeants de leurs entreprises ont également ajouté leur nom à la déclaration de mardi.

Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, considérés comme les « les parrains de l’IA » pour leurs travaux sur les réseaux de neurones, figuraient en premier sur le document, bien que Yann LeCun, qui a fait les recherches avec eux et dirige maintenant la recherche sur l’IA pour Meta, n’ait pas signé. Hinton a quitté son poste chez Google plus tôt ce mois-ci pour sonner l’alarme sur les risques liés à l’IA et a déclaré qu’il regrettait parfois le travail de sa vie.

La lettre représente un « sortir » pour les leaders de l’industrie qui gardaient secrètes leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’IA, a déclaré mardi le directeur exécutif du Center for AI Safety, Dan Hendrycks, au New York Times.

« Il y a une idée fausse très répandue, même dans la communauté AIA, selon laquelle il n’y a qu’une poignée de condamnés », il a expliqué, précisant que « Beaucoup de gens exprimeraient en privé leurs inquiétudes à propos de ces choses. »

Le message fait écho à une autre lettre ouverte publiée en mars par le Future of Life Institute, plaidant pour un moratoire de six mois sur les développements à grande échelle de l’IA afin d’éviter « une course effrénée pour développer et déployer des esprits numériques toujours plus puissants. » Ce message a été signé par plus de 1 000 personnalités influentes de la technologie, dont le milliardaire Elon Musk, qui vient de recevoir l’approbation du gouvernement américain pour procéder à des tests humains sur son interface cerveau-ordinateur Neuralink, qui vise à donner aux gens un avantage concurrentiel par rapport à l’IA.

Cependant, tous les influenceurs de l’IA ne sont pas timides. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré à un auditoire de l’Université nationale de Taiwan que ceux qui ne sauteraient pas sur le mastodonte de l’IA verraient leur emploi volé, leurs entreprises périr et eux-mêmes mangés – au moins métaphoriquement – tandis que le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, un grand investisseur en IA, insiste sur le fait que la technologie n’apportera que « des avantages énormes. »