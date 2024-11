« L’externalisation » de la sécurité de l’UE vers l’Amérique est terminée – Premier ministre polonais — RT World News

Le bloc ne devrait pas se fier au résultat des élections américaines, mais prendre les choses en main, a déclaré Donald Tusk.

Peu importe que l’élection présidentielle américaine soit remportée par la démocrate Kamala Harris ou par son rival républicain Donald Trump – l’ère des pays européens « externalisation » leur sécurité envers l’Amérique a pris fin, a averti le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Tusk, qui a été président du Conseil européen de 2014 à 2019, a fait ces remarques dans un article sur X samedi, quelques jours seulement avant le vote du 5 novembre aux États-Unis.



« Harris ou Trump ? Certains prétendent que l’avenir de l’Europe dépend des élections américaines, alors qu’il dépend avant tout de nous.» il a écrit.

Mais l’UE ne pourra prendre les choses en main que si elle «grandit enfin et croit en sa propre force», a souligné le Premier ministre.



«Quel que soit le résultat [of the US election]l’ère de l’externalisation géopolitique est révolue » pour l’Europe, a insisté Tusk.

Le Financial Times a déclaré samedi dans un article que « De nombreux Européens perdent le sommeil la nuit » sur la perspective de voir Donald Trump remporter les élections et briser les garanties de sécurité des États-Unis envers ses alliés, « exprimé sous la forme de l’OTAN et du parapluie nucléaire. »

















«Les partisans européens de l’Ukraine craignent également qu’il tente de régler la guerre dans ce pays à des conditions qui équivaudraient en fait à une victoire de la Russie de Vladimir Poutine.» dit l’article.

Selon le FT, la plupart des Européens « se sentir plus à l’aise » avec Harris dans le bureau ovale. Durant la campagne, le candidat démocrate a exprimé « cuirassé » soutien à l’OTAN, a promis de continuer à soutenir l’Ukraine et a souligné l’importance des alliances américaines.

Un sondage réalisé le mois dernier par la société de recherche Savanta en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne a révélé que la plupart des habitants de ces pays croient en une présidence Harris. « ce serait mieux pour la sécurité européenne. » Le niveau de confiance dans le candidat démocrate parmi les six pays interrogés était le plus élevé en Espagne (70 %) et le plus faible en Pologne (58 %).

Plus tôt cette semaine, le président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister, a déclaré à Deutsche Welle que le bloc devait se préparer aux deux résultats possibles du vote aux États-Unis.



« Le ton serait différent, mais je suis certain qu’une administration Harris appellerait également les Européens à faire davantage pour notre propre sécurité et notre défense. » dit McAllister.