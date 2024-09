L’extérieur solide minimise le bruit visuel dans le restaurant phuffle monochrome de Bankog

escalier multifonctionnel ancrant un restaurant par Too.architects

Dans le Basé sur Bankog Le restaurant et café Phuffle, du cabinet d’architecture Too.architects, allie architecture et espace social à travers un aménagement centré autour d’un escalier principal multifonctionnel. Ancrant à la fois ses rôles structurel et social, ce escalier est un lien entre le rez-de-chaussée et le niveau supérieur, ainsi qu’entre les espaces. Une palette de nuances de gris à travers le sable lavé sur les murs inférieurs et les sols, l’acier inoxydable brossé et les murs en béton estampé de bois remplit l’espace d’une ambiance harmonieuse et tactile. Trois vides différents améliorent l’expérience spatiale : le principal embrasse les escaliers, le deuxième introduit une cour avec de la lumière naturelle et de l’air filtrés, et le troisième ouvre le visuel entre Slow Bar et le bar principal sur deux niveaux différents. La conception répond à son contexte urbain en utilisant une structure solide béton façade au deuxième étage pour atténuer le bruit et la distraction visuelle de la route principale tout en maintenant la transparence et l’ouverture au rez-de-chaussée avec de grandes verre panneaux.



toutes les images sont une gracieuseté de Too.architects

L’éclairage du restaurant Phuffle change à mesure que la nuit tombe à Bankog

L’escalier au centre du café-restaurant fonctionne également comme un élément de circulation pratique et une plate-forme sociale, symbolisant le flux entre les espaces. Son interaction avec la lumière, le mouvement et la matérialité crée une interaction entre les repas, la socialisation et les expositions d’art. Too.architects intègre un éclairage adaptatif qui passe de 12 000 K froids pendant la journée à 1 800 K chauds la nuit pour refléter les changements naturels de l’environnement et permettre de multiples fonctions tout au long de la journée. rendant le restaurant polyvalent, du dîner décontracté aux réunions plus intimes. Entreprise thaïlandaise utilise des structures préfabriquées pour assurer précision et efficacité, principalement pour l’escalier flottant, qui doit être adaptable pour la solidité structurelle et l’apparence.



