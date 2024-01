L’extension Visual Studio GitHub Copilot présente de nouvelles fonctionnalités et améliorations

La dernière version du Extension de discussion copilote Visual Studio GitHub introduit deux fonctionnalités de productivité notables, les commandes slash et les variables contextuelles. De plus, les développeurs peuvent explorer quelques fonctionnalités d’aperçu telles que l’assistant d’exception, l’analyse des échecs de test, les suggestions d’expressions de point d’arrêt, les suggestions de messages de validation et bien d’autres.

Le premier ajout notable est l’inclusion de commandes de barre oblique, qui sont un ensemble de directives spécialisées que les développeurs peuvent utiliser dans l’interface de discussion pour déclencher des actions spécifiques liées au code. Quelques commandes sont introduites, en utilisant /doc les utilisateurs peuvent facilement ajouter un commentaire de documentation au code.

De même, le /explain La commande apporte une explication détaillée du code, tandis que /fix propose des solutions aux problèmes identifiés dans le code sélectionné. Les développeurs peuvent également essayer /generate démarrer Copilot pour générer du code répondant à leurs requêtes, /help pour demander de l’aide dans Copilot Chat, /optimize analyser et améliorer le temps d’exécution du code sélectionné, et /tests pour générer des tests unitaires pour le code choisi.

(Utilisation des commandes slash dans l’éditeur de texte Visual Studio, Source : Blogs de développement Microsoft)

De plus, la deuxième fonctionnalité notable ajoutée est la variables de contexte fonctionnalité qui permet aux développeurs d’inclure facilement des fichiers allant des solutions aux questions à l’aide du symbole #.

Cette fonctionnalité permet à Copilot d’accéder au contenu des fichiers référencés et de fournir des réponses plus ciblées. Par exemple, les développeurs peuvent poser des questions sur la fonctionnalité d’un fichier spécifique, par exemple : #Main.cs , et recevez des informations pertinentes de Copilot Chat. A noter que plusieurs fichiers peuvent être inclus dans une seule question.

Pour afficher les fichiers référencés dans le chat, les développeurs peuvent vérifier sous la section des réponses, où les liens vers les fichiers ajoutés seront visibles. En cliquant sur ces liens, les utilisateurs seront redirigés vers le contenu inclus, offrant ainsi un moyen pratique de naviguer et de comprendre les fichiers référencés.

Outre les principales fonctionnalités de la version Visual Studio Copilot Chat, plusieurs fonctionnalités d’aperçu expérimentales sont également disponibles. Ces fonctionnalités incluent l’assistant d’exception dans le débogueur, fournissant des informations sur les exceptions, des suggestions d’expression de point d’arrêt pour les points d’arrêt conditionnels et génération de messages de validation pour décrire les changements de code.

Une autre fonctionnalité d’aperçu notable est la référence de solution, permettant aux utilisateurs de localiser et de parcourir les références des éléments de code au sein de leur solution. En utilisant la directive #solution, Copilot inclut automatiquement le code pertinent dans le contexte de la question.

La fonctionnalité Suggestions dans la fonctionnalité Performance Profiler analyse les données de performances collectées par Visual Studio Performance Profiler, affichant des informations permettant d’optimiser la vitesse du code, l’utilisation de la mémoire et la réactivité. En outre, Copilot aide au débogage et à la correction des échecs des tests unitaires grâce à la fonction d’analyse des échecs de test.

(Analyse des échecs de test, source : Blogs de développement Microsoft)

Pour les développeurs intéressés par l’activation de ces fonctionnalités d’aperçu, le processus implique d’accéder aux Options, d’accéder à GitHub et de sélectionner Copilot Chat. Dans la section Aperçu des fonctionnalités, les développeurs peuvent cocher les cases correspondant aux fonctionnalités qu’ils souhaitent explorer.

Commentaires de la communauté sur Visual Studio Copilot Chat est généralement positif, les utilisateurs louant des fonctionnalités telles que les références #solution. Cependant, des préoccupations spécifiques incluent des problèmes avec certaines commandes slash, comme /doc pour des sélections de code étendues, et la nature générique de /explain. Les utilisateurs suggèrent des options de personnalisation, telles que le choix de la langue des messages de validation. Il existe également une suggestion visionnaire pour des améliorations futures, telles que les capacités de surveillance et les expressions émotionnelles.

Certains utilisateurs comparent Copilot à d’autres outils, soulignant sa valeur dans les suggestions en ligne mais exprimant leur considération pour les outils dotés de fonctionnalités avancées. Dans l’ensemble, les retours de la communauté mettent en avant à la fois une appréciation des fonctionnalités existantes et une volonté d’amélioration continue de l’outil.

Enfin, pour l’utilisation de Visual Studio Copilot Cha, les développeurs doivent utiliser Visual Studio 2022 version 17.8 ou supérieure. De plus, les développeurs doivent vérifier que le compte GitHub connecté à Visual Studio est associé à un abonnement GitHub Copilot actif.