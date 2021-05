L’extension du PSG confirme ce qui était déjà connu – Neymar donne la priorité à l’argent au succès et se fiche de Barcelone

Peut-être que le produit de l’académie Santos devrait d’abord être félicité pour nous avoir mis hors de notre misère avant la fin de la campagne actuelle.

Cela aura été une grande déception pour les deux principaux journaux sportifs de Catalogne, qui comptaient probablement sur la génération d’histoires de liens de transfert constants au cours de l’été.

Mais nous pouvons tous maintenant être rassurés de ne pas être confrontés à une quatrième tranche de la saga de feuilletons interminables du football.

Au cas où vous ne l’auriez toujours pas entendu, le joueur le plus cher du monde – emmené au Paris Saint Germain grâce à l’activation de sa clause de libération de 263 millions de dollars en 2017 – a accepté une prolongation de quatre ans avec les géants de la Ligue 1 sur un contrat qui a été fixé expirer à la fin de la saison prochaine.

Alors qu’elle viendra comme une musique aux oreilles des fans de la capitale française, la décision confirme bien des choses.

Prêt à recevoir 36,5 millions de dollars par an, qu’un Barça de plus d’un milliard de dollars de dette ne pourrait jamais se permettre, cela nous dit ce qui a toujours été pensé comme vrai.

Ce Neymar, qui aurait quitté le Camp Nou pour sortir de l’ombre de Messi et remporter le Ballon d’Or, a toujours privilégié le gain financier au succès sur le terrain.

Bien qu’il ait été rempli d’une litanie d’argenterie domestique, Neymar n’a jamais regardé près de décorer son armoire à trophées avec le plus grand gong individuel du football que son ami argentin a soulevé à six reprises.

Neymar: «C’est un grand plaisir de prolonger l’aventure au PSG car je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de cette équipe. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner beaucoup plus de trophées ici ». 🇧🇷🚨 #PSGpic.twitter.com/WFCdbP3zPg – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 mai 2021

Il n’y a plus de médailles de vainqueurs de la Ligue des champions là-bas non plus, bien que lui et Kylian Mbappe aient été amenés au Parc des Princes pour remettre le trophée aux grandes oreilles au club qatari pour la première fois de son histoire.

En milieu de semaine, alors qu’il était à nouveau AWOL dans un grand match alors que Manchester City se débarrassait de son équipe en demi-finale, il n’a jamais semblé plus éloigné d’atteindre l’un ou l’autre but.

Foudroyé par L’Equipe et le Ballon d’Or, qui a récompensé France Football pour son spectacle doux, la rumeur s’est à nouveau ravivée et a produit d’autres histoires de retour de fils prodigue de Neymar.

Il avait déjà été dit que le numéro 10 était prêt à accepter une réduction de salaire pour porter à nouveau le maillot des Blaugrana et qu’il tenait à renouveler avec le PSG jusqu’à ce qu’il ait entendu une offre du nouveau président Joan Laporta.

Si l’on en croit RMC Sport ce matin, Neymar est même allé jusqu’à rencontrer des responsables du Barca à Paris il y a un mois et on lui a dit qu’il aspirait à des retrouvailles car il ne voyait pas de « projet gagnant » au PSG.

À la lumière de l’annonce d’hier, après avoir été joué comme des imbéciles, le Barça est apparemment déçu et se sent « utilisé ».

Mais ils ne devraient pas mieux maintenant.

Barcelone se sent utilisée par Neymar Jr. Le mois dernier, des émissaires du Barça se sont rendus à Paris pour rencontrer Neymar pendant une journée entière. Le Brésilien les a informés de son souhait de revenir, ne voyant aucun projet gagnant au PSG. [rac1] pic.twitter.com/kdLMpqzhFI – barcentre (@barcacentre) 9 mai 2021

Âgé de 29 ans, alors qu’il réalisait toute l’étendue de son contrat au-delà de 34 ans, Neymar est évidemment heureux de recevoir un chèque et se fiche du club qui lui a donné sa pause dans le football européen.

Après tout, c’est quelqu’un qui a signé un nouveau contrat avec eux en 2016 qui contenait une prime de fidélité uniquement pour négocier sa sortie au PSG des mois après, puis a emmené le Barça devant les tribunaux pour récupérer le paiement malgré que ni lui ni son père intrigant ne montrent de un peu de la qualité.

Oubliez le défi dans une ligue plus compétitive. Oubliez de devenir une légende dans un club avec une histoire réelle. Oubliez d’essayer de diriger l’Europe avec Messi une fois de plus.

Tout ce qui compte, c’est son solde bancaire et ses contrats de parrainage pour les talentueux Neymarketing et Neymedia.

Par Tom Sanderson

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.