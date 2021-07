L’extension du crédit d’impôt pour enfants commence cette semaine pour 9 familles américaines sur 10

Familles avec enfants, vérifiez vos comptes bancaires. À partir de maintenant, le solde devrait paraître un peu plus élevé.

Le 15 juillet est la date à laquelle la grande majorité des familles à travers le pays commenceront à recevoir des paiements mensuels qui se poursuivront pendant le reste de l’année. Les paiements font partie du plan de sauvetage américain, le plan de secours complet que le président Joe Biden a signé en mars.

Cette nouvelle loi est l’une des bouées de sauvetage les plus importantes pour les travailleurs et les familles américains depuis des générations, et elle comprend deux idées que nous défendons depuis longtemps. Il étend le crédit d’impôt sur le revenu gagné, ce qui rendra le travail acharné rentable pour plus de gens. Et il étend le crédit d’impôt pour enfants, les paiements commençant cette semaine, pour aider les familles à faire face aux coûts croissants de l’éducation des enfants.

Sortir les Américains de la pauvreté

Des banlieues et des villes aux petites villes et aux communautés rurales à travers le pays, un énorme 90 % des enfants et leurs familles bénéficieront du crédit CTC nouvellement élargi. Les familles de la classe moyenne et les familles travaillant pour rejoindre la classe moyenne sont toutes éligibles pour recevoir le crédit complet de 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans. Les familles recevront jusqu’à 250 $ par mois pour chaque enfant. , et 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans.

Nous avons étendu la CTC aux familles qui gagnaient auparavant trop peu pour être admissibles ainsi qu’aux familles gagnant jusqu’à 150 000 $ par couple ou aux ménages monoparentaux gagnant jusqu’à 112 500 $. Au total, 39 millions de familles avec enfants recevront des paiements à partir de cette semaine.

Le CTC élargi à lui seul a le potentiel de réduire de près de moitié la pauvreté des enfants en Amérique, notamment de 45 % pour les enfants hispaniques, de plus de 50 % pour les enfants noirs et de plus de 60 % pour les enfants amérindiens.

Le plan de sauvetage du président Biden triple également le crédit d’impôt sur le revenu gagné pour les travailleurs à bas salaire sans enfants. Jusqu’à présent, le crédit valait moins que ce que beaucoup de ces travailleurs paient en impôts fédéraux, ce qui signifie que Washington les a essentiellement imposés davantage dans la pauvreté. Nous avons mis fin à cela pour l’année à venir, tout en élargissant l’admissibilité des travailleurs plus jeunes et plus âgés. Ces changements à eux seuls augmenteront les revenus de 17 millions de personnes dans tout le pays.

L’idée derrière ces deux crédits élargis est simple : la meilleure façon de relancer notre économie et de soutenir la reprise économique à long terme de l’Amérique est de soutenir directement les personnes qui l’alimentent – ​​les travailleurs et les familles.

Dans nos conversations à travers le New Jersey, le Colorado, l’Ohio et la Géorgie, nous avons entendu à peu près la même chose : les gens travaillent plus dur que jamais, travaillant parfois deux ou trois emplois, mais leur travail ne rapporte pas. Pendant ce temps, le coût de tout augmente – soins de santé, logement, garde d’enfants. Les gens ne peuvent toujours pas se permettre une vie de classe moyenne, peu importe à quel point ils travaillent dur.

Rendre ces crédits d’impôt permanents

Les crédits d’impôt pour enfants et revenus gagnés contribueront davantage à autonomiser les familles et à récompenser le travail – y compris le travail de garde d’enfants – que n’importe quelle proposition depuis des générations. Une mère célibataire de Tolède travaillant au salaire minimum pourrait voir ses revenus augmenter de près de 30% cette année. Une famille à Newark avec un enfant en bas âge pourrait recevoir une aide pour couvrir quatre mois de garde d’enfants. Un couple de Savannah avec deux jeunes enfants pourrait voir jusqu’à 600 $ de plus par mois sur son compte bancaire pour le reste de l’année. Un travailleur sans enfant à bas salaire à Rifle, dans le Colorado, pourrait recevoir près de 1 000 $ de plus de l’expansion de l’EITC pour l’aider à payer son loyer.

Pour des millions de travailleurs et de familles, ce sera la différence entre le stress et la sécurité, entre la pauvreté et les opportunités.

Même si nous célébrons ces progrès, nous devons nous assurer qu’ils durent. Les 250 $ supplémentaires ou plus par mois que les parents sont sur le point de recevoir expireront dans un an sans action supplémentaire de Washington. L’expansion de l’EITC est également temporaire. Le Congrès et le président Biden doivent agir pour rendre ces dispositions permanentes.

Les crédits d’impôt du Plan de sauvetage américain sont un investissement historique dans le plus grand atout de notre pays : notre peuple – nos enfants, nos familles, nos travailleurs. Cet investissement doit se poursuivre pour les années à venir.

Cory Booker (@Cory Booker) est un sénateur démocrate du New Jersey. Michael Bennet (@SénateurBennet) est un sénateur démocrate du Colorado. Sherrod Brown (@SenSherrodBrown) est un sénateur démocrate de l’Ohio. Raphaël Warnock (@Sénateur Warnock) est un sénateur démocrate de Géorgie.