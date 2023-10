La ville de San Francisco est en train de construire une extension ferroviaire du centre-ville dont le coût est estimé à plus de 4 milliards de dollars par mile de tunnel, a rapporté le San Francisco Standard.

L’extension, connue sous le nom de The Portal, est un service ferroviaire tunnelisé qui relierait le Salesforce Transit Center dans le corridor du centre-ville de la ville à Caltrain et aux futurs trains à grande vitesse, selon à la Norme. L’estimation du coût global du projet a été récemment révisée, passant de 6,5 milliards de dollars à un total de 8,25 milliards de dollars, ce qui représente un coût par mile de plus de 4 milliards de dollars, selon le standard. (EN RELATION : La Californie a dépensé plus de 600 millions de dollars en études environnementales pour une ligne ferroviaire à grande vitesse qui n’est pas encore construite)

“[Y]ous assistons à d’énormes augmentations de coûts prévues, non seulement pour The Portal, mais pour d’autres projets dans la Bay Area », a déclaré John Goodwin, porte-parole de la Metropolitan Transportation Commission (MTC) de la ville, qui exploitera le service, au Standard. .

Lily Madjus Wu, porte-parole de la société de services publics Transbay Joint Powers Authority, qui construira The Portal, a déclaré au Standard que le gouvernement américain avait reçu une pétition pour financer la moitié du coût du projet.

Seule San Francisco pouvait gérer une extension ferroviaire de *6,8 milliards de dollars par mile* entre deux gares. Cette ville est dirigée par des enfants. https://t.co/y9FMOSGIB1 pic.twitter.com/GmcB1sw9Aq – Kane 謝凱堯 (@kane) 27 octobre 2023

À New York, le nouveau tunnelage des lignes de métro de la Metropolitan Transportation Authority a coûté entre 1,5 et 3,5 milliards de dollars par mile, selon le New York Times signaléce qui représente à lui seul sept fois le coût moyen de construction de métros dans les zones métropolitaines du monde entier.

Le MTC, quant à lui, vend des produits dérivés du Portail et s’engage dans des campagnes de relations publiques pour promouvoir sa construction, selon à la Norme.

Le projet de train à grande vitesse (HSR) reliant San Francisco à Los Angeles, qui se situerait à une extrémité du Portal, a lui-même été largement critiqué pour ses retards de construction et ses importants dépassements de coûts. Malgré un budget initial de 33 milliards de dollars en 2008, lorsqu’il a été approuvé pour la première fois par vote, le coût devrait actuellement atteindre 128 milliards de dollars au total, la première phase du projet, reliant Merced à Bakersfield, ne devant pas être prête avant 2030.

La ville de San Francisco s’est bien comportée, car elle a été largement critiquée pour ses niveaux élevés de sans-abrisme et de criminalité, ses problèmes d’hygiène publique et sa consommation de drogues en plein air. De nombreuses entreprises auraient alors quitté la ville.

Le MTC, le projet HSR et le bureau du maire démocrate London Breed de San Francisco n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

