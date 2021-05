L’extension d’Edinson Cavani est un énorme coup de pouce pour Man Utd et l’accord de Jadon Sancho pourrait être le prochain, déclare Gary Neville | Actualités du football

Gary Neville pense que la prolongation du contrat d’Edinson Cavani représente un coup de pouce « massif » pour Manchester United et s’attend à ce qu’ils ciblent Jadon Sancho plutôt qu’un autre attaquant cet été.

Cavani, 34 ans, est arrivé à Old Trafford lors d’un transfert gratuit le jour de la date limite en octobre et a depuis aidé l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à se hisser au deuxième rang de la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue Europa.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a marqué son huitième but lors de ses sept dernières apparitions lors de la victoire 3-1 de dimanche sur Aston Villa, portant son total cette saison à 15 toutes compétitions confondues.

Neville admet qu’il n’était pas sûr de la décision de signer Cavani au départ, mais pense que sa contribution globale a été inestimable et est ravi de le voir prolonger son séjour au club.

Gary Neville dit que l'annonce qu'Edinson Cavani a accepté une prolongation de contrat d'un an à Man Utd est « massive » et analyse l'impact de l'attaquant sur les Red Devils cette saison



« C’est une énorme nouvelle pour Manchester United », Sky Sports expert a dit sur Football du lundi soir.

«J’étais l’un des sceptiques lorsque United a signé Cavani, en pensant à la façon dont les fenêtres s’étaient déroulées les années précédentes où les joueurs avaient été engagés tardivement avec un air de désespoir alors que United n’avait pas signé leurs objectifs principaux.

« United a poursuivi Jadon Sancho l’été dernier et s’est retrouvé avec Cavani à la fin, quelqu’un qui était censé aller en MLS.

« Mais il a été absolument sensationnel à tous points de vue. Oubliez les buts, son attitude, son engagement et son impact sur les autres joueurs ont été sensationnels.

« Manchester United peut mieux appuyer quand il est sur le terrain, ils ont un meilleur homme cible à frapper.

« C’est un retour en arrière, un avant-centre classique qui fait des courses brillantes que l’on vous aurait enseignées il y a 20 ans.

« Il a été une joie absolue. Nous nous sommes demandé s’il pouvait le faire pour Manchester United, mais il l’a fait et je suis ravi qu’il soit là la saison prochaine. Ils forment une meilleure équipe avec lui et il est dans leur meilleure équipe.

« Il est toujours dans de bonnes positions. Le timing de ses courses et sa fin de ces positions sont les meilleurs de la ligue. Sa tête est absolument magnifique, tout comme son éthique de travail.

« Il a rempli un trou pour Manchester United. Anthony Martial a été blessé, [Marcus] Rashford est mieux à gauche, [Mason] Greenwood n’est pas tout à fait prêt [to play up front].

« Sans lui, cette saison aurait été complètement différente. »

Neville attend Sancho sur un autre attaquant

Image:

Manchester United a tenté de signer Jadon Sancho l’été dernier



Manchester United a été lié à des mouvements pour Harry Kane de Tottenham et Erling Haaland du Borussia Dortmund cet été, mais Neville s’attend maintenant à ce qu’ils concentrent leurs ressources ailleurs.

« Si vous regardez la politique des deux dernières années depuis l’arrivée de Solskjaer, je ne pense pas qu’ils signeront un attaquant maintenant que Cavani a signé », a-t-il déclaré.

« Ils étaient désespérés pour Sancho mais ne l’ont pas eu l’été dernier et ont été critiqués pour cela, mais ils pourraient avoir l’air incroyablement intelligents s’ils pouvaient l’avoir cet été à moitié prix, après avoir attendu 12 mois. »

Neville pense que United pourrait lever des fonds pour signer Sancho en vendant certains des attaquants en marge du camp.

« Juan Mata a très bien fait pour le club mais je pense qu'il partira et United pourra gagner beaucoup d'argent pour Daniel James.

















les faits saillants de la victoire de Manchester United sur Aston Villa.



«Il y a un sentiment que Jesse Lingard, ayant très bien réussi à West Ham, pourrait revenir, mais je pense qu’Ole dira« non »et lui dira d’aller explorer ailleurs.

« Cela vous laisse avec Marcus Rashford, Mason Greenwood, Paul Pogba, Anthony Martial, Donny van de Beek et Edinson Cavani en haut.

« Si Manchester United devait signer Harry Kane et Sancho, par exemple, Cavani jouerait-il? Greenwood continuerait-il à émerger et à connaître la croissance? Où laisserait-il Rashford? Où se situe Pogba si Ole veut jouer deux joueurs du milieu de terrain comme il a souvent?

« En regardant ça, je pense que Sancho arrive sur la droite, Greenwood pourrait le soutenir de ce côté. Devant, United aura Cavani et Greenwood, qu’ils veulent jouer devant parce qu’il est exceptionnel. »

«Et puis sur la gauche, vous avez Rashford et Martial, avec Pogba potentiellement là sinon nécessaire au milieu de terrain.

«Si United signe Kane ou Erling Haaland, je ne pense pas que cela fonctionne compte tenu de la façon dont ils ont recruté ces dernières années et de la façon dont ils veulent que de jeunes talents émergent.

« Permettre à de jeunes joueurs d’émerger, permettre à Rashford de jouer et faire venir Sancho serait l’affaire de Manchester United. »

Carragher: Sancho étoufferait Greenwood

Image:

Mason Greenwood de Manchester United célèbre son deuxième but contre Burnley



Jamie Carragher a offert un point de vue différent, affirmant que United devait toujours recruter un attaquant d’élite à son apogée s’ils veulent devenir des challengers pour le titre et insister pour que la signature de Sancho étoufferait le développement de Greenwood.

« J’adore Cavani, mais j’ai toujours dit que je pense que Manchester United a besoin d’un Cavani de 25 ans », a-t-il déclaré.

« Le plus gros pour moi, c’est Greenwood. Je pense qu’il va être une superstar. Si vous amenez Sancho, il doit jouer 70 ou 80 pour cent des matchs du côté droit.

«Je ne pense pas que Mason Greenwood soit encore prêt à être le deuxième avant-centre derrière Cavani.

«Vous avez soit un très vieux gars, qui a fait avec brio, soit un très jeune gars, qui n’est peut-être pas prêt physiquement à mener la ligne pour Man Utd.

















James Cooper rapporte de Manchester après que l'attaquant en forme Edinson Cavani a convenu d'un accord pour rester à Old Trafford pour une autre saison



« Greenwood a commencé 19 matchs cette saison. La progression naturelle de la saison prochaine est de passer à 30 ou 35. Je pense que Manchester United achète un Harry Kane ou un Erling Haaland et utilise en fait Greenwood par la droite, en entrant sur ce pied gauche. être meilleur.

« Je pense que physiquement cela l’aiderait, car il n’a pas à tenir le ballon dos au but.

« Je me méfierais vraiment du fait que si Manchester United faisait entrer Sancho, cela pourrait ralentir la croissance de Greenwood. Je ne suis pas sûr qu’à son âge, il puisse jouer constamment en avant-centre.

« Je pense que Manchester United a plus besoin d’un avant-centre que du bon côté et je ne suis pas sûr que Greenwood joue à l’avant-centre en ce moment.

« Sancho pourrait entrer et jouer mieux et obtenir plus de centres, mais pourrait-il marquer plus de buts que Greenwood à partir de cette position? Je ne suis pas sûr. »

Neville: Cavani peut aider Greenwood à grandir

Image:

Mason Greenwood et Edinson Cavani, Manchester United



Neville insiste sur le fait que Manchester United a suffisamment de buts dans l’équipe pour se battre pour le titre sans signer Kane ou Haaland et estime que Cavani pourrait aider Greenwood à atteindre le niveau suivant.

« Si vous regardez Cavani, Rashford, Greenwood, Sancho, Fernandes et Pogba en tant que groupe de joueurs, il y a une énorme quantité de buts et de passes décisives.

« Ils n’ont peut-être pas cet avant-centre exceptionnel, mais City non plus à certains égards. Dans ce groupe de joueurs de United, il y a des options incroyables en termes de buts et de passes décisives.

«Combien devraient-ils payer pour Kane ou Haaland? United croit énormément en Greenwood, et United est retourné à ses principes de croire en la jeunesse.

« Je pense que Cavani pour une autre année permettra à Greenwood de grandir. Greenwood est en train de devenir l’homme, et United pense qu’il est l’homme, mais il lui faut encore 12 à 18 mois pour se développer. »

« Cavani lui permet de le faire avant de devenir l’attaquant principal la saison prochaine. »