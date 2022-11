L’expulsion d’un candidat à la direction du Parti vert était erronée, selon un rapport interne du parti

Alex Tyrrell, espoir à la direction du Parti vert, n’aurait pas dû être expulsé du parti fédéral, selon un rapport interne du parti obtenu par CBC News.

“Le processus d’expulsion de Tyrrell de l’adhésion au GPC était vicié”, indique une section du rapport, qui a été produit par l’ombudsman et le comité d’appel du Parti vert.

“Nous ne sommes pas d’accord pour dire que la conduite de Tyrrell mérite une expulsion.”

Tyrrell a été expulsé du parti en juillet après avoir fait ce que le comité reconnaît être une série d’affirmations incendiaires sur la guerre en Ukraine et des commentaires qui ont dénigré certains membres du parti. Mais l’action appropriée, selon le rapport, aurait été une peine autre que l’expulsion.

Le rapport, qui est marqué confidentiel, a été produit le 28 août et n’engage pas la direction du parti.

Tyrrell, chef du Parti vert du Québec, a fait une offre pour se présenter à la direction fédérale des Verts en 2021 et prévoyait une deuxième course lorsqu’il a été expulsé.

Les Verts fédéraux ont déclaré qu’ils l’avaient expulsé parce qu’il avait violé le code de conduite du parti avec ses déclarations controversées sur le guerre en Ukraine.

Les demandes les plus récentes de la Russie concernant un statut neutre et non nucléaire pour l’Ukraine, sa démilitarisation, sa dénazification, ainsi que la reconnaissance de la Crimée, de Donetsk et de Lougansk sont des demandes raisonnables qui devraient être acceptées par les pays occidentaux et le gouvernement ukrainien. —@AlexTyrrellPVQ

“Je pense que c’était profondément antidémocratique et je pense que c’est vraiment malheureux ce qui s’est passé”, a déclaré Tyrrell.

Tyrrell a également été accusé au sein du parti d’avoir diffamé l’ancienne chef du parti vert Elizabeth May. En 2019, il a accusé May de pousser une politique “pro-sables bitumineux” qui prolongerait la durée de vie des sables bitumineux en investissant dans les raffineries et la modernisation.

Le rapport du médiateur a conclu que le processus utilisé pour révoquer l’adhésion de Tyrrell était défectueux car il n’avait eu que trois jours pour préparer une défense et n’avait pas reçu toutes les allégations portées contre lui. Le rapport du comité désigne également un conseiller fédéral anonyme qui a porté plainte contre Tyrrell et participé à son expulsion du parti.

“Quiconque a signé une demande de révision de l’adhésion de Tyrrell n’aurait pas dû être autorisé à voter sur une motion visant à imposer une sanction à Tyrrell pour conduite problématique”, indique le rapport.

Jean-Charles Pelland, le représentant fédéral du Québec au conseil du parti, a déposé la plainte et a participé au processus d’expulsion de Tyrrell.

Dans un e-mail à CBC News, Pelland a déclaré qu’il n’avait pas voté pour décider du sort de Tyrrell – mais qu’il ne s’était pas non plus récusé des discussions à ce sujet.

«Étant donné qu’Alex Tyrrell est un membre du Québec et que la plupart des plaintes concernant son comportement provenaient de membres du Québec, il était de mon devoir en tant que représentant du Québec de participer à la discussion sur l’expulsion potentielle de M. Tyrrell», a déclaré Pelland.

Le rapport du comité n’est pas le seul à lever des drapeaux rouges sur le processus qui a conduit à l’expulsion de Tyrrell.

CBC a obtenu un autre rapport interne que l’exécutif du parti a demandé avant la décision du conseil fédéral sur l’adhésion de Tyrrell. Selon ce rapport, Pelland a allégué que Tyrrell avait diffamé plusieurs membres du parti et discrédité le parti avec ses commentaires sur la guerre en Ukraine.

Certains critiques ont déclaré que ses commentaires semblaient exprimer de la sympathie pour la Russie.

En fin de compte, le rapport de juillet soumis aux membres du conseil fédéral du parti ne recommandait pas au parti de procéder à l’examen de l’adhésion de Tyrrell.

L’auteur du rapport, Saul Bottcher, a déclaré à CBC News qu’au cours de son enquête, il avait découvert que certaines des allégations contre Tyrrell “étaient sans fondement”.

Dans sa déclaration, Pelland a déclaré que même si les conseillers fédéraux peuvent demander l’avis d’autres personnes, leurs décisions ne sont pas dictées par les rapports soumis au conseil fédéral.

“En fin de compte, c’est le Conseil fédéral qui détermine s’il y a des motifs d’expulsion d’un membre”, a déclaré Pelland dans son courriel.

Bottcher a déclaré que le processus qui a expulsé Tyrrell l’a laissé sans le temps et les informations sur les allégations dont il avait besoin pour se défendre. Il a dit que cela semble faire partie d’un modèle de comportement qui voit les Verts seniors ne pas suivre leurs propres règles.

“Certains d’entre nous à l’intérieur ont essayé de résoudre ce problème”, a déclaré Bottcher à CBC.

“Mais je vous parle aujourd’hui parce que j’en suis venu à la conclusion que [it] ne peut pas être réparé et ce genre de choses se produit encore et encore.”

Bottcher a depuis quitté le parti – l’un d’une série de départs récents de haut niveau. Lorraine Rekmans, la premier président autochtone du parti, a quitté son poste et le parti en septembre, invoquant des problèmes avec les candidats et le conseil fédéral.

Ancienne présidente du Parti vert du Canada, Lorraine Rekmans. (Soumis/Lorraine Rekmans)

Maintenant éloignée des Verts, Rekmans a déclaré à CBC News que la démission n’était pas sa première. Rekmans a révélé qu’elle avait brièvement démissionné en juillet après que le conseil eut voté l’expulsion de Tyrrell.

Rekmans a décrit le vote de juillet comme un “abus de procédure” qui n’aurait pas dû se produire. Rekmans a déclaré qu’elle avait reconsidéré sa démission antérieure après que certains membres du parti l’aient suppliée de rester.

“Et j’ai vraiment ressenti la grande responsabilité de ne pas nuire à l’image du Parti vert … et j’ai vraiment ressenti beaucoup de pression pour rester pour protéger la réputation du parti”, a déclaré Rekmans à CBC, ajoutant qu’elle était “désolé” d’avoir retiré sa démission à la temps.