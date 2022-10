L’expression d’une femme sur sa fille annonçant sa grossesse n’a pas de prix

Entrer dans la parentalité est l’un des plus beaux sentiments et partager la nouvelle avec ses proches est un moment remarquable pour tout futur parent. Dans le monde d’aujourd’hui, où il est plus facile de capturer nos moments les plus précieux en un seul clic, de nombreuses futures mamans résument les réactions de leurs proches lorsqu’elles leur annoncent la nouvelle de leur grossesse. De l’idée spéciale de la révélation à la réaction des gens à la grande nouvelle, de telles vidéos laissent sourire jusqu’aux oreilles et peuvent même faire pleurer. Cette vidéo Reddit n’est qu’un autre exemple de telles révélations. Il montre une fille surprenant sa mère en lui annonçant sa grossesse.

Dans la vidéo de 33 secondes, on voit une mère ouvrir une boîte en carton tandis que sa fille se tient près de la plate-forme de la cuisine. En ouvrant la boîte, la vieille dame aperçoit un linge pour bébé et semble assez abasourdie et recule immédiatement d’un pas. Elle regarde bientôt sa fille avec un visage confus et sa fille sourit immédiatement et hoche la tête pour confirmer sa grossesse. La future grand-mère est ravie de la nouvelle et saute d’excitation en serrant sa fille enceinte dans ses bras. Plus tard, leur chien les rejoint et la future grand-mère ravie partage la bonne nouvelle avec l’animal. La légende de l’article disait : « Dire à ma mère (qui a désespérément besoin d’un petit bébé) que je suis enceinte ». Regardez l’adorable vidéo ci-dessous.

De nombreux utilisateurs ont félicité la future maman et ont laissé des commentaires positifs sur la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: «D’une manière ou d’une autre, j’ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je ne sais pas pourquoi, parce que j’ai déjà vu des vidéos comme ça (où une femme dit à quelqu’un qu’elle est enceinte) ici sur Reddit, mais c’est la première fois que je pleure presque en voyant une de celles-ci ». Un autre utilisateur a écrit: “C’est trop sucré”. Un troisième utilisateur a écrit : « Félicitations. BTW les larmes coulent sur mon visage. 🙂

La vidéo a recueilli plus de 5 000 vues.

