L’expression du bébé phoque lors de sa première baignade réchauffera votre cœur

Internet regorge de vidéos virales sur les animaux qui sont un plaisir absolu à regarder. Ces vidéos ont le pouvoir de laisser un sourire sur votre visage même les jours les plus fatigants. Une autre vidéo de ce type qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment, présente la première leçon de natation d’un mignon bébé phoque. La vidéo qui a été initialement partagée sur YouTube par Osaka Aquarium Kaiyukan du Japon a été repartagée sur Twitter par le basketteur américain Rex Chapman. Le clip commence avec un instructeur plongeant le bébé phoque dans un bassin d’eau par sa queue. Le phoque semble d’abord très nerveux lorsqu’il regarde le visage de l’instructeur qui le regarde pour le rassurer.

Après quoi le phoque commence à bouger sa queue dans l’eau et l’instructeur desserre lentement son emprise avant de finalement laisser le bébé phoque nager tout seul en toute confiance. Un apprentissage assez rapide s’est produit ici !

La vidéo qui a été partagée le 16 juin est devenue virale en un rien de temps et jusqu’à présent, elle a enregistré plus de 3,3 millions de vues et plus de 1,46 lakh de likes sur le site de microblogging. La section de réponse du Tweet a été inondée de réactions des internautes. « Cette créature est trop mignonne pour être réelle ! » a écrit un utilisateur en réaction à la gentillesse surchargée du sceau. Félicitant l’instructeur pour la façon dont il a manipulé le phoque, un utilisateur a écrit : « La douceur avec laquelle le gars le traite est également très douce. Quel que soit ce type, je l’aime bien.

J’adore la patience et le souci que ces travailleurs ont pour le petit gars. — Beth⭐️ (@PersuasivePR) 16 juin 2021

Pendant ce temps, certains utilisateurs ont également déposé une plainte contre le phoque étant tenu à l’écart de son habitation naturelle et ont déclaré qu’il n’appartenait pas à une installation fermée.

C’est un aquarium, avec des animaux marins dans des cages séparées des gousses et de la progéniture, et au nom de la recherche, ces opérations revendiquent le bien qu’elles font. Sur leur site Web, ils se vantent d’avoir des requins baleines en captivité, la plus grande des espèces de poissons. Nous protestons contre l’existence de ces lieux. – EPI pour les soins de santé maintenant !! (@Américain8978672) 16 juin 2021

Quelle est votre réaction à la vidéo ici?

