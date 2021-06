L’exposition virtuelle de Van Gogh s’apprête à attirer les acheteurs à Dubaï

Les acheteurs et les amateurs d’art pourront bientôt découvrir les chefs-d’œuvre de Van Gogh projetés sur les murs et les sols dans une expérience immersive dans un centre commercial de Dubaï. L’installation de la société française Culturespaces rappelle « Loving Vincent », le drame de 2017 retraçant la vie du post-impressionniste néerlandais, dans lequel des images en mouvement ont été créées à l’aide de cadres peints sur toile. L’exposition, qui présentera des expositions numériques d’œuvres de l’Asile Saint-Paul, la collection Saint-Rémy et d’autres dont les Iris, ouvre le 1er juillet et se poursuivra jusqu’au milieu de l’année prochaine.

« Notre mission est de rendre l’art accessible à tous et de pouvoir partager cette nouvelle façon de découvrir l’art avec le plus grand nombre », a expliqué à l’AFP Catherine Oriol, directrice d’Infinity Des Lumières au Dubai Mall, alors qu’une pianiste jouait à proximité.

L’exposition s’inscrit dans le moule de l’Atelier des Lumières à Paris, où des œuvres classiques côtoient des dispositifs sonores et visuels complémentaires. L’exposition Dubai Mall cherche à « connecter directement les visiteurs à l’art », a déclaré Oriol. L’un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, Dubaï est devenu ces dernières années une plaque tournante mondiale pour le tourisme et les services de luxe.

Il a cherché à rester ouvert aux visiteurs étrangers alors même que la pandémie de coronavirus a martelé les voyages internationaux.

« Nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons créer de nouvelles expositions liées à la région, (telles que) la calligraphie et la poésie », a déclaré Oriol.

Après un verrouillage initialement strict, la vie dans l’émirat du Golfe – l’une des premières destinations à accueillir à nouveau des visiteurs en juillet de l’année dernière – est largement revenue à la normale, avec des restaurants, des hôtels et des plages ouverts au public. Il devrait accueillir l’ouverture de l’Exposition universelle de six mois en octobre, après avoir été retardée d’un an en raison de la pandémie.

Culturespaces a ouvert un certain nombre d’expositions d’art numérique à travers le monde, notamment en France et en Corée du Sud, et devrait en lancer une autre à New York l’année prochaine.

