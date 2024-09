L’exposition Van Gogh à la National Gallery reçoit des critiques élogieuses

Une nouvelle exposition de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques.

The Guardian, The Telegraph, Time Out et The Times ont tous chanté les louanges de l’exposition, chaque critique lui attribuant cinq étoiles.

L’exposition ouvre le 14 septembre et présente plus de 60 œuvres peintes par l’artiste néerlandais, décédé en 1890 à l’âge de 37 ans.

Le Times l’a qualifié de spectacle « unique en son genre », tandis que le Guardian a déclaré qu’il s’agissait d’un « tour de montagnes russes fascinant d’Arles aux étoiles ».