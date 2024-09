L’exposition Van Gogh à la National Gallery de Londres donne enfin vie à l’une de ses visions

Cent ans après avoir acquis l’un des « Tournesols » de Vincent van Gogh, la National Gallery de Londres a donné vie à l’une des visions du peintre néerlandais en l’exposant pour la première fois avec deux de ses autres œuvres côte à côte.

Le triptyque fait partie d’une grande exposition consacrée au postimpressionniste intitulée « Van Gogh : poètes et amants ».

L’exposition se concentre sur la production de Van Gogh durant les deux années qu’il a passées dans le sud de la France, à Arles et à Saint-Rémy de Provence, entre février 1888 et mai 1890.

« Son art prend une nouvelle amplitude, une nouvelle inventivité, tout en découle », dit le co-commissaire de l’exposition, Christopher Riopelle, à propos de cette période de la vie de Van Gogh. « Il devient de plus en plus courageux et audacieux dans sa façon de peindre, une nouvelle liberté, de nouveaux rythmes qui s’installent. »

La Nuit étoilée sur le Rhône (1888) de Van Gogh est exposée à l’exposition. Photo : EPA-EFE

L’exposition réunit une cinquantaine de peintures et dessins qui témoignent du talent de Van Gogh à susciter des émotions grâce à son utilisation subtile et intense des couleurs.