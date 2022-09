L’exposition « Retour à l’école » divertit et informe sur l’histoire de l’éducation publique à Oswego – Shaw Local

Les premières écoles d’Oswego créées par les premiers pionniers dans les années 1830 étaient financées par des cotisations payées par les parents des élèves qui y assistaient. En 1850, cependant, l’Assemblée générale de l’Illinois a adopté une loi autorisant le financement des écoles publiques par le biais des impôts fonciers, et le nombre d’écoles et la qualité de l’éducation qu’elles offraient ont considérablement augmenté.

L’histoire de cette époque ainsi que la façon dont la région d’Oswego est passée d’un petit district scolaire en grande partie rural à l’un des plus grands districts scolaires publics de l’Illinois font l’objet de «Back to School», un voyage nostalgique dans le temps qui divertira et informera. visiteurs du musée de la petite école blanche. Le musée est situé au 72 Polk St., à seulement deux pâtés de maisons du quartier des affaires du centre-ville historique d’Oswego.

L’exposition, conçue et montée par la directrice du musée Anne Jordan et l’assistante du musée Emily Dutton, est située dans la principale zone publique du musée. Une variété de matériaux rarement vus sélectionnés dans les collections du musée, y compris des artefacts, des documents et des photos historiques, se combinent pour raconter l’histoire du paysage changeant de l’éducation publique de la communauté.

La nouvelle exposition temporaire spéciale complète et élargit les expositions liées à l’éducation qui font partie de l’exposition principale de la galerie du musée.

L’entrée est gratuite. Les heures régulières sont le samedi et le dimanche, de 9 h à 14 h; lundi, 16 h à 21 h; et les jeudis et vendredis de 14h à 18h30

Situé dans une ancienne église méthodiste épiscopale entièrement restaurée construite en 1850 qui a servi d’école primaire à partir de 1915, le Little White School Museum est un projet conjoint de l’association à but non lucratif Oswegoland Heritage Association et du district du parc d’Oswegoland.

Pour plus d’informations, appelez le musée au 630-554-2999 ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.