L’exposition “Remembering Our Veterans” du musée d’Oswego est ouverte jusqu’au 27 novembre – Shaw Local

Le Little White School Museum d’Oswego invite tous les résidents de la région à visiter son exposition spéciale annuelle « Se souvenir de nos anciens combattants » au musée, 72 Polk St., à seulement deux pâtés de maisons du centre-ville historique d’Oswego.

C’est la 16e année que l’exposition en l’honneur des anciens combattants de la région est organisée par le musée.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au dimanche 27 novembre. Les horaires sont le jeudi et le vendredi, de 14h à 18h30 ; samedi et dimanche, 9 h à 14 h; et le lundi, de 16 h à 21 h. Le musée est fermé les mardis et mercredis, et sera fermé les jeudi et vendredi 24 et 25 novembre, en l’honneur de la fête de Thanksgiving.

L’entrée au musée et à l’exposition est gratuite, mais les dons sont toujours acceptés avec gratitude.

L’exposition de cette année remplira à nouveau complètement la salle principale Roger Matile du bâtiment historique et comprendra des centaines d’artefacts rarement vus, notamment des dizaines d’uniformes d’époque, des souvenirs de guerre, des photographies et des documents sélectionnés dans les collections du musée. Chacun des éléments de l’exposition a un lien direct avec les résidents d’Oswegoland qui ont servi de la guerre civile aux conflits modernes au Moyen-Orient et en Afghanistan. De plus, l’exposition de chaque année présente un « mur d’honneur » reconnaissant le service de plus de 200 militaires locaux.

Pour plus d’informations, appelez le musée au 630-554-2999; envoyer un courriel à info@littlewhiteschoolmuseum.org ; ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.