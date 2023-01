L’exposition Regional Survey of Art aura une réception d’ouverture le 20 janvier à Dixon – Shaw Local

DIXON – The Next Picture Show, 113 West First St., organisera une réception d’ouverture pour sa nouvelle exposition The Regional Survey of Art de 18 h à 20 h le vendredi 20 janvier.

Heather Shore, enseignante des beaux-arts à l’école secondaire Rock Falls, jugera l’exposition et remettra les prix lors de la réception. Todd Lorenc fournira de la musique live.

L’exposition présente 84 œuvres d’art de 43 artistes régionaux. L’exposition tous médias vise à identifier les tendances dans la vallée de la rivière Rock en présentant une grande variété d’œuvres et de styles dans la seule exposition d’art non thématique de l’année.

L’exposition est disponible pour le visionnement jusqu’au 18 février. Les heures sont de 10 h à 16 h du mardi au samedi ou sur rendez-vous.

Peinture acrylique “Figures Colored in Conceptual Space” de Shirley A. Guay d’Amboy présentée dans l’exposition Regional Survey of Art (Photo fournie par The Next Picture Show)

Peinture acrylique “True California” de Perry Peliga de Dixon présentée dans l’exposition Regional Survey of Art (Photo fournie par The Next Picture Show)