L’exposition Questioneers arrive à la bibliothèque de Joliet – Shaw Local

La bibliothèque publique de Joliet accueillera une exposition basée sur la série de livres « The Questioneers », qui explore la science et la technologie pour les jeunes lecteurs.

« Les Interrogateurs : Lisez. Réfléchissez. JOUER! » exposition itinérante arrive à la succursale de la rue Ottawa de la bibliothèque le vendredi 16 juin et sera à Joliet jusqu’au 29 juillet.

La bibliothèque tiendra une journée portes ouvertes sur l’exposition de 18 h à 20 h le 21 juin.

L’exposition, créée par le DuPage Children’s Museum, est basée sur la série de livres à succès de l’auteur Andrea Beaty et de l’illustrateur David Roberts.

« Célébrant la diversité, la créativité, la curiosité, la bravoure et la résilience, cette exposition inspirera une nouvelle génération de penseurs et de rêveurs à travers une expérience amusante et interactive », selon un communiqué de presse de la bibliothèque.

Selon le communiqué, l’exposition « des questions sont posées, des défis identifiés et la résolution de problèmes commence ».

Identifiant les personnages de la série, selon le communiqué, « la salle de classe de Miss Lila Greer sert de point de départ à la collaboration, à la créativité et à la découverte. Les enfants pourront voler avec Rosie dans son Cheese Copter, s’interroger sur le fonctionnement du monde assis dans la chaise de réflexion d’Ada, construire un pont pour sauver la classe avec Iggy, mener un mouvement avec Sofia tout en jouant à un jeu sur le parc des citoyens de Sofia et raconter une histoire à travers des dessins comme Aaron.

La journée portes ouvertes du 21 juin inclura l’auteur Sarah Aronson, dont les livres pour jeunes adultes et enfants incluent « Head Case », « Beyond Lucky » et « Believe ».

Plus d’informations sur l’exposition sont disponibles sur le site de la bibliothèque, jolietlibrary.org.