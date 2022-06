L’exposition prénatale au COVID affecte la motricité, la parole, selon des études

Les nourrissons nés de ceux qui ont été testés positifs pour COVID-19 pendant la grossesse peuvent avoir des problèmes de développement neurologique après la naissance, selon de nouvelles découvertes préliminaires de deux études distinctes aux États-Unis et en Espagne.

L’étude américaine évaluée par des pairs, publiée dans la revue JAMA Network Open le 9 juin, a examiné 7 772 nourrissons nés pendant la pandémie entre mars et septembre 2020 dans six hôpitaux du Massachusetts, dont 222 avaient été exposés prénatals au SRAS-CoV-2. Les résultats ont montré que ce dernier groupe de nourrissons était plus susceptible de recevoir un diagnostic neurodéveloppemental au cours de la première année suivant la naissance.

Par ailleurs, une petite étude espagnole a comparé 21 cas où le parent a été testé positif pendant la grossesse et 21 bébés qui n’ont pas été exposés pendant la grossesse à l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla de Santander, en Espagne. L’analyse a montré que les nourrissons exposés in utero présentaient plus de difficultés motrices six semaines après la naissance, des résultats qui ont été présentés au 30e Congrès européen de psychiatrie début juin.

Les deux études sont les dernières à examiner le neurodéveloppement du nourrisson et l’exposition prénatale à l’infection maternelle par le SRAS-CoV-2. Certaines recherches antérieures ont trouvé une association entre les deux, tandis que certaines études ont suggéré que le stress maternel pendant la pandémie pourrait être un facteur majeur contribuant à ces changements neurodéveloppementaux indésirables.

Les deux nouvelles études ont souligné la nature préliminaire de leurs conclusions et ont déclaré qu’une étude plus large sur une plus longue période d’observation était nécessaire pour mieux comprendre les résultats.

ÉTUDE AMÉRICAINE

En comparant les nourrissons qui ont été exposés pendant la grossesse à ceux qui ne l’ont pas été, les chercheurs de l’étude américaine ont découvert qu’un diagnostic impliquant la fonction motrice ou la parole et le langage était « significativement plus fréquent » chez les bébés qui avaient été exposés, en particulier si l’exposition s’était produite pendant le troisième trimestre.

«Nos résultats identifiant une association entre l’exposition prénatale au SRAS-CoV-2 et les diagnostics neurodéveloppementaux à 12 mois sont cohérents avec un grand nombre de publications, y compris des études humaines et animales reliant l’infection virale maternelle et l’activation immunitaire maternelle avec des troubles neurodéveloppementaux de la progéniture plus tard dans la vie, certains dont on peut présager dès la première année de vie », ont écrit les auteurs dans l’étude.

Les chercheurs ont découvert que 14 des 222 bébés exposés, soit 6,3%, et 227 des 7550 nourrissons non exposés, soit 3%, avaient reçu un diagnostic d’une forme de trouble neurodéveloppemental, y compris ceux impliquant la fonction motrice, le langage expressif et la parole. Le délai médian de diagnostic était également plus précoce chez les personnes exposées in utero – à 214 jours – contre 275 jours chez celles qui ne l’étaient pas.

Les résultats étaient notables même en tenant compte de l’accouchement prématuré, mais comme ces enfants n’ont encore que deux ans ou moins, des études plus importantes avec une période de suivi plus longue étaient nécessaires pour confirmer s’il existe un lien définitif, ont déclaré les chercheurs.

Les scientifiques ont également découvert que 14,4 % de celles qui avaient été testées positives pendant leur grossesse avaient accouché prématurément, ou avant 37 semaines, contre 8,7 % de celles qui n’avaient pas été infectées. Des études antérieures ailleurs ont également noté un risque plus élevé d’accouchement prématuré chez celles qui ont attrapé le COVID-19 pendant leur grossesse.

« Notamment, bien que nous ayons identifié un plus grand risque d’accouchement prématuré chez les mères positives au SRAS-CoV-2 comme dans les études précédentes, l’ajustement pour l’accouchement prématuré ne tenait pas compte de tout le risque accru observé d’encourir un diagnostic neurodéveloppemental », selon l’article.

« De plus, l’ampleur de cette association n’a été que modestement diminuée chez les nourrissons nés à 37 semaines ou plus tard. »

L’étude a noté certaines limites à sa recherche, un élément clé étant le court laps de temps de l’analyse.

« Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que des effets neurodéveloppementaux supplémentaires se manifestent plus tard dans la vie ; en effet, la progéniture analysée ici est plus jeune que l’âge auquel les troubles neurodéveloppementaux tels que l’autisme sont généralement diagnostiqués », ont déclaré les auteurs.

« Inversement, il peut y avoir une forme de biais de détermination résultant d’une plus grande préoccupation pour la progéniture de mères qui ont été malades pendant la grossesse, c’est-à-dire que les parents peuvent être plus enclins à demander une évaluation, ou les cliniciens plus enclins à diagnostiquer ou à référer pour évaluation. »

ÉTUDE D’ESPAGNOL

Les nouveau-nés qui avaient été exposés au virus avant la naissance avaient plus de difficulté à se détendre et à adapter leur corps lorsqu’ils étaient tenus et câlinés, et avaient également plus de difficulté à contrôler leurs mouvements de la tête et des épaules par rapport à ceux qui n’avaient pas été exposés, selon les chercheurs derrière le Etude d’espagnol. Comme dans l’article américain, les différences étaient plus notables si l’infection survenait tard dans la grossesse.

Des analyses hormonales et biochimiques, des réponses de mouvement et d’autres tests ont été effectués pendant et après la grossesse sur le parent, tandis que les tests sur les nourrissons comprenaient la mesure des mouvements et des comportements selon l’échelle d’évaluation du comportement néonatal (NBAS).

« Tous les bébés nés de mères infectées par le COVID ne présentent pas de différences de développement neurologique, mais nos données montrent que leur risque est accru par rapport à ceux qui ne sont pas exposés au COVID dans l’utérus », a déclaré le Dr Rosa Ayesa Arriola, neuropsychologue et chercheuse principale au Institut de recherche Valdecilla (IDIVAL) et le chef de projet de l’étude, dans un communiqué.

Les chercheurs espagnols n’ont présenté que les données de la grossesse et de l’évaluation postnatale de six semaines et ont déclaré que cela faisait partie d’un projet en cours qui continuera à surveiller le développement du langage et de la motricité.

« Chez les bébés si jeunes, il y a plusieurs choses que nous ne pouvons tout simplement pas mesurer, comme les compétences linguistiques ou la cognition. Nous devons également être conscients qu’il s’agit d’un échantillon relativement petit, nous répétons donc le travail et nous le suivrons sur une période plus longue », a déclaré le co-chercheur Nerea San Martin Gonzalez dans un communiqué.

STRESS PANDÉMIQUE ?

Le Dr Torri Metz, du département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université de l’Utah Health, a déclaré que les données préliminaires de l’étude américaine étaient d’une importance cruciale, mais a noté que les résultats provenaient d’enfants qui ont été exposés aux variantes précoces et alpha de COVID- 19, car ils sont les seuls assez âgés pour subir certaines des évaluations neurodéveloppementales les plus rigoureuses.

« Étant donné que nous ne sommes qu’à 2 ans de la pandémie, une grande partie de l’effet de l’exposition in utero à l’infection maternelle par le SRAS-CoV-2 reste mal comprise », a déclaré Metz, qui n’a pas participé à l’étude, dans un commentaire éditorial du JAMA. Réseau ouvert.

Des études antérieures ont déjà suggéré un lien entre une infection grave et des risques plus élevés de mortinaissance et de naissance prématurée. Une étude de cohorte longitudinale antérieure en Chine portant sur 57 bébés qui avaient été exposés prénatals au COVID-19 a révélé des déficits dans le domaine socio-émotionnel du neurodéveloppement à l’âge de trois mois. Une étude a révélé que la variante Delta endommageait considérablement le placenta. Les auteurs d’un autre article récent impliquant des personnes exposées et non exposées au COVID-19 pendant la grossesse ont suggéré que les revers de développement pourraient être le résultat d’être enceinte pendant la pandémie elle-même, plutôt que l’exposition au virus lui-même.

Pendant ce temps, une étude canadienne préimprimée de l’Alberta Children’s Hospital basée sur un grand échantillon pancanadien de femmes enceintes a montré qu’une détresse maternelle prénatale élevée était associée à des changements dans le développement cérébral de leurs bébés.

« Nous nous demandons si c’est le virus lui-même ou les changements sociétaux et le stress de la pandémie qui affectent négativement les résultats de l’enfance », a déclaré Metz, ajoutant que les connaissances sur les effets des autres variantes font toujours défaut.

« Il n’est pas surprenant que la pandémie et l’exposition in utero à l’infection maternelle par le SRAS-CoV-2 puissent avoir un effet négatif sur les résultats neurodéveloppementaux chez les jeunes enfants. Dans le cadre d’une étude de cohorte rétrospective, [the U.S. study] … ne peut que démontrer des associations, et la causalité ne peut pas être déterminée.