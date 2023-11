L’exposition précoce au manganèse stimule l’apprentissage et la mémoire chez les adolescents

Résumé: De nouvelles recherches révèlent que l’exposition au manganèse dès les premiers stades de la vie peut améliorer l’apprentissage verbal et la mémoire à l’adolescence.

L’étude, utilisant les niveaux de manganèse dentaire comme biomarqueurs, indique que l’exposition prénatale est liée à l’amélioration des fonctions cognitives, tandis que l’exposition postnatale ne montre aucune association significative.

Ce travail pionnier souligne le rôle nuancé du manganèse dans le développement neurologique.

Faits marquants:

L’exposition prénatale au manganèse est en corrélation avec l’amélioration de l’apprentissage et de la mémoire des adolescents. L’exposition au manganèse pendant l’enfance contribue à un meilleur rappel de la mémoire, mais l’exposition postnatale ne présente aucun bénéfice cognitif. L’étude souligne l’importance du moment de l’exposition sur les effets du manganèse sur le développement du cerveau.

Source: Université de Boston

Une nouvelle étude a révélé que l’exposition au manganèse pendant la période prénatale et pendant l’enfance pourrait être bénéfique pour l’apprentissage verbal et la mémoire à l’adolescence.

Le manganèse est à la fois un nutriment essentiel et un produit chimique toxique, principalement obtenu par l’alimentation, l’eau, les suppléments et les éléments environnementaux. Mais le niveau auquel le manganèse passe de bénéfique à nocif pour le cerveau en développement reste incertain.

La sensibilité des enfants aux effets neurotoxiques du manganèse peut varier en fonction du moment où ils sont exposés à ce métal au cours de leur vie.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Boston University School of Public Health (BUSPH) a exploré ce moment d’exposition au manganèse chez les enfants et a découvert que l’exposition au manganèse tôt dans la vie pouvait être bénéfique pour l’apprentissage verbal et la mémoire à l’adolescence.

Publié dans la revue Neurotoxicologie et Tératologiel’étude a mesuré les niveaux de manganèse dans les dents et a révélé que le manganèse dentaire prénatal était associé à moins d’erreurs de mémoire et d’apprentissage chez les adolescents, et que le manganèse dentaire infantile était associé à une meilleure mémoire.

Le manganèse dentaire postnatal (de la naissance à l’âge d’un an) n’était cependant pas associé à la mémoire de l’adolescent.

L’étude est la première à analyser l’exposition au manganèse depuis la période prénatale jusqu’à la petite enfance en relation avec l’apprentissage verbal et la mémoire plus tard dans l’enfance. Les résultats valident l’importance du moment de l’exposition au manganèse pour comprendre comment ce métal peut affecter le développement neurologique et la cognition.

“Bien que la plupart des associations dans notre étude soient nulles, certaines preuves suggèrent que le manganèse est bénéfique pour l’apprentissage verbal et la mémoire à l’adolescence”, explique l’auteur principal de l’étude, Birgit Claus Henn, professeur agrégé de santé environnementale à BUSPH.

“Au début de la vie, il est logique que nous ayons besoin de plus de manganèse pour une croissance et un développement sain, mais à mesure que nous vieillissons, les besoins en manganèse pourraient changer.”

L’auteur principal de l’étude est Alexa Friedman, doctorante au SPH au moment de l’analyse. Pour cette étude, Claus Henn, Friedman et leurs collègues ont utilisé des données de 2007 à 2014 auprès de 140 adolescents italiens âgés de 10 à 14 ans dans le cadre de l’étude PHIME (Public Health Impact of Metals Exposure), une cohorte qui étudie les effets sur la santé de l’exposition au manganèse provenant de sources voisines. production de ferroalliages.

Ils ont examiné les enregistrements des dents de lait des adolescents du deuxième trimestre jusqu’à l’âge de 6 ans en tant que marqueur de l’exposition au manganèse, ainsi que les résultats des évaluations neurocomportementales.

“L’un des points forts de cette étude a été l’utilisation de dents de lait naturellement perdues pour mesurer l’exposition du fœtus au manganèse, ce qui est autrement difficile à estimer”, explique Claus Henn, ajoutant que dans des études antérieures, elle a utilisé des échantillons biologiques provenant de la mère ou de le bébé à la naissance.

“Le biomarqueur dentaire nous a permis de mesurer l’exposition rétrospective au cours de plusieurs périodes d’exposition couvrant des stades de développement distincts, nous permettant ainsi d’évaluer les associations de manière prospective et d’établir la temporalité entre l’exposition au manganèse et les résultats neurocomportementaux.”

Les associations du manganèse avec l’apprentissage verbal et la mémoire différaient également selon le sexe dans les résultats, avec des associations bénéfiques plus fortes parmi les adolescents de sexe masculin pour l’exposition prénatale et infantile au manganèse.

Une explication possible des associations nulles entre le manganèse dentaire postnatal et la mémoire de l’adolescent pourrait être que les enfants au cours de la première année de vie pourraient ne pas être aussi sensibles aux changements liés au manganèse dans la cognition des adolescents que les enfants en période d’exposition prénatale ou infantile, disent les chercheurs. .

Claus Henn est également l’auteur principal d’une autre nouvelle étude, publié dans la revue Environmental Epidemiologyqui a examiné le manganèse dentaire et les comportements liés à l’attention chez les adolescents italiens.

Les résultats ont montré que le manganèse prénatal était également bénéfique pour le comportement des adolescents, mais que le manganèse postnatal et infantile ne l’était pas. En fait, le manganèse postnatal était associé à de pires scores de comportement.

Les études futures devraient examiner ces associations de manganèse au début de la vie au sein de groupes d’étude plus larges, ainsi que la relation entre les niveaux de manganèse dans les dents et les niveaux de manganèse dans l’environnement et dans notre alimentation, y compris l’eau potable, explique Claus Henn.

“Nous savons que les niveaux de manganèse dans les dents reflètent les niveaux dans l’environnement, mais il serait bien de les lier plus directement aux niveaux dans l’eau, l’air, l’alimentation et d’autres sources, afin que nous puissions formuler des recommandations sur les niveaux sûrs et/ou optimaux. niveaux d’exposition, en particulier pendant les étapes critiques de la vie, comme la grossesse et l’enfance », dit-elle.

“Il serait également utile d’examiner de manière plus globale les impacts sur le cerveau, car l’apprentissage verbal et la mémoire ne sont qu’un aspect du fonctionnement neurocomportemental.”

Auteur: Jillian McKoy

Source: Université de Boston

Contact: Jillian McKoy – Université de Boston

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

“Exposition au manganèse en début de vie pendant plusieurs périodes de développement et apprentissage verbal et mémoire des adolescents» de Birgit Claus Henn et al. Neurotoxicologie et Tératologie

Abstrait

Exposition au manganèse en début de vie pendant plusieurs périodes de développement et apprentissage verbal et mémoire des adolescents

Arrière-plan

Le manganèse (Mn) est un métal à la fois essentiel et toxique, et ses associations avec le développement neurologique dépendent du moment de l’exposition. Les données prospectives examinant le Mn au début de la vie avec la cognition des adolescents sont rares.

Méthodes

Nous avons recruté 140 adolescents italiens (âgés de 10 à 14 ans) dans le cadre de l’étude sur l’impact de l’exposition aux métaux sur la santé publique. Le Mn dans les dents de lait a été mesuré par spectrométrie de masse par ablation laser pour représenter l’exposition prénatale, postnatale et pendant la petite enfance. Le California Verbal Learning Test for Children (CVLT-C) a été administré pour évaluer l’apprentissage verbal et la mémoire des adolescents. Les modèles de régression multivariés ont estimé les changements dans les scores CVLT-C et les risques de commettre une erreur en cas de doublement du Mn de la dentine au cours de chaque période d’exposition. Plusieurs modèles d’informateurs ont testé les différences d’associations entre les périodes d’exposition.

Résultats

Un doublement des taux prénatals de Mn dans la dentine était associé à un risque plus faible de commettre une erreur d’intrusion (OR = 0,23 [95% CI: 0.09, 0.61]). Cette association bénéfique n’a pas été observée au cours d’autres périodes d’exposition. Un doublement de Mn au cours de l’enfance était associé de manière bénéfique à un rappel sans délai court : (ß = 0,47 [95% CI: −0.02, 0.97]), qui était plus forte chez les hommes (ß = 0,94 [95% CI: 0.05, 1.82]). Les associations étaient nulles dans la période postnatale.

Conclusion

Le moment de l’exposition est essentiel pour comprendre les changements dans la fonction cognitive associés au Mn.