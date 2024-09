L’exposition « Poètes et amants » de Van Gogh, « une fois par siècle », débute à la National Gallery avec 60 chefs-d’œuvre de l’artiste en difficulté

Une exposition « unique en son genre » des œuvres de Vincent Van Gogh doit ouvrir à la National Gallery de Londres, avec 60 chefs-d’œuvre de l’artiste en difficulté.

L’exposition Poètes et amants rassemble quelques-unes des œuvres les plus célèbres du peintre de ses dernières années, qu’il passa en grande partie à Arles, dans le sud de la France.

Il a vécu dans la région de février 1888 à mai 1989, avant de se couper une partie de l’oreille à la suite d’une dispute avec un ami, après quoi il a été transféré dans un asile à Saint-Rémy jusqu’en mai 1890.

Il a continué à peindre jusqu’à sa mort en juillet 1890.

Les œuvres présentées à la National Gallery comprennent La Nuit étoilée sur le Rhône, Les Tournesols, Les Oliviers et divers autoportraits.

La National Gallery organise cette exposition à l’occasion de son 200e anniversaire, 100 ans après avoir acquis deux tableaux de l’artiste : Tournesols et La Chaise de Van Gogh.

C’est la première fois qu’une grande exposition Van Gogh y est organisée et elle comprend des œuvres prêtées par des musées du monde entier tels que le musée d’Orsay, le musée Kröller-Müller, le musée Van Gogh et le Philadelphia Museum of Art.

La collection a été constituée par Cornelia Homburg, spécialiste de Van Gogh, en collaboration avec Christopher Riopelle, conservateur Neil Westreich des peintures post-1800 à la National Gallery.

La période à partir de 1888 a vu Van Gogh créer certaines de ses œuvres les plus reconnues – même si de son vivant ses talents ont malheureusement été largement ignorés.

En quittant Paris pour s’installer à Arles, il déclara : « Il me semble presque impossible de travailler à Paris à moins d’avoir un lieu de retraite où l’on peut récupérer ».

Les Tournesols de la National Gallery font partie d’une série de sept œuvres aujourd’hui dispersées dans le monde entier.

En 2022, le tableau a retrouvé une nouvelle renommée après que des militants de Just Stop Oil ont jeté une boîte de soupe dessus en signe de protestation contre le changement climatique.

L’exposition ouvre au public le 14 septembre avec des billets à partir de 24 £

L’exposition coïncide avec le 200e anniversaire de la fondation de la National Gallery

Il présente certaines des œuvres les plus transformatrices de l’artiste au cours des trois dernières années de sa vie

Cette période a vu Van Gogh utiliser certaines de ses couleurs les plus vives et celles-ci seront exposées au musée de Trafalgar Square

Les manifestantes Phoebe Plummer et Anna Holland ont été reconnues coupables de dommages matériels par un jury après un procès de quatre jours au tribunal de Southwark en juillet.

Le directeur de la Galerie nationale, Gabriele Finaldi, écrit dans son avant-propos : « Le séjour de Vincent van Gogh à Arles et à Saint-Rémy, dans le sud de la France, entre février 1888 et mai 1890, a donné lieu à des œuvres d’une originalité étonnante et d’une expressivité unique.

« On y trouve notamment la série Tournesols, les peintures Nuit étoilée et certains des portraits et paysages les plus marquants de l’artiste.

« Enflammé par l’intensité de la lumière et des paysages de Provence et par les fortes personnalités des gens qu’il y rencontre, Van Gogh imagine ses amis en poète et en amants ; le modeste parc public devant la Maison Jaune devient un « Jardin du Poète », et le jardin envahi par la végétation de l’hôpital de Saint-Rémy le refuge des amoureux.

« L’exposition n’explore pas tant cette période d’intense activité dans son ensemble, mais plutôt la manière dont Van Gogh a cherché à cette époque à transformer modèles et motifs en idéaux et en mythes dans le but de créer une œuvre hautement expressive qui serait le pionnier – selon ses propres termes – de « l’art du futur ». »

L’exposition ouvre le 14 septembre et se poursuivra jusqu’au 19 janvier 2025, et les billets commencent à 24 £.