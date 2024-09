L’exposition photographique Nine Inch Nails ouvrira ses portes à Londres en octobre

La collection de photographies de Jonathan Rach sera présentée à Londres le mois prochain. L’exposition « The Downward Spiral Exhibition » coïncide avec le 30e anniversaire du deuxième album de Nine Inch Nails, « The Downward Spiral », et présente des images « inédites » de la tournée « Self Destruct » de NIN de 1994 à 1996.

Une exposition de photographies de Nine Inch Nails coïncidant avec le 30e anniversaire du deuxième album légendaire du groupe « The Downward Spiral », devrait ouvrir à Londres le mois prochain.

L’exposition « The Downward Spiral Exhibition » présentera des images prises par le réalisateur et scénariste de documentaires et de longs métrages Jonathan Rach lors de la tournée « Self Destruct » du groupe dirigé par Trent Reznor entre 1994 et 1996.

La description du projet indique : « L’exposition comprend plusieurs photos exclusives qui sont restées invisibles pendant plus de 25 ans. Plus de 30 images incroyables seront exposées, présentant un éventail de moments personnels et marquants pour le groupe, pris lors de la tournée mondiale « Self Destruct » et en première partie de Nine Inch Nails. »

La collection comprend également des photos de David Bowie et de Lou Reed, ainsi que des moments de la tournée de six nuits de Nine Inch Nails au Hollywood Palladium en 2018.

Jonathan Rach a déclaré à propos de sa collection à Londres : « Pouvoir montrer cette collection de photographies après 25 ans et voir à quel point les fans s’y sont connectés a été un cadeau aussi enrichissant qu’inattendu. J’ai hâte de rencontrer tout le monde et de montrer certaines des nouvelles images que j’ai récemment trouvées et de parler de ces moments capturés dans l’histoire de la musique dans le cadre de la célébration à Londres. »

Stephen Dallimore, Derrière la galerieLe directeur créatif de Nine Inch Nails a déclaré : « C’est extrêmement excitant de pouvoir apporter cette collection unique à Londres, car les retours du salon australien ont été quelque chose de spécial et c’est formidable pour la communauté britannique Nine Inch Nails de pouvoir en faire l’expérience. »

Il a ajouté : « C’est un aperçu d’un moment clé de la carrière du groupe et Jonathan était là pour capturer tout cela, avant l’arrivée des réseaux sociaux. Ce sera un événement spécial pour les fans et les collectionneurs, à ne pas manquer ! »

Les fans pourront acheter des tirages numérotés en édition limitée signés par le photographe.

Dans notre Série Anniversaires d’albumsnous écrivions en mars – lorsque « The Downward Spiral » a eu 30 ans – que le deuxième album du groupe est « la fusion parfaite du métal et de la synthpop, un disque semi-autobiographique de Reznor, un disque qui vous avale tout entier » et « l’un des coups de maître du rock les plus bruts de tous les temps ». Découvrez notre revue anniversaire complète.

Dans d’autres nouvelles, Disney a annoncé que Nine Inch Nails fournirait la musique du film de 2025Tron : Arèsla suite de 2010 Tron : L’HéritageC’est la première fois que Trent Reznor et Atticus Ross composent une bande originale sous le nom de groupe Nine Inch Nails – par opposition à leurs propres noms.

L’exposition « The Downward Spiral Exhibition » se tiendra au 2 Hoxton Street à Londres du 16 au 20 octobre et fait suite à la première présentation de cette « photographie emblématique qui a défini une époque » en Australie plus tôt cette année. Rach sera à Londres pour l’exposition et une conférence d’artiste aura lieu le 19 octobre.