L’exposition nocturne à la lumière extérieure est liée à la prévalence de la maladie d’Alzheimer

Actualités de HealthDay — L’exposition à la lumière nocturne extérieure est associée à la prévalence de la maladie d’Alzheimer (MA), en particulier chez les personnes de moins de 65 ans, selon une étude publiée en ligne le 6 septembre dans Frontières des neurosciences.

Robin M. Voigt, Ph.D., du Rush University Medical Center de Chicago, et ses collègues ont examiné l’association entre l’exposition à la lumière nocturne extérieure et la prévalence de la MA aux États-Unis en utilisant des données des Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis, du Behavioral Risk Factor Surveillance System des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et des données sur la pollution lumineuse acquises par satellite.

Les chercheurs ont observé une association entre une luminosité nocturne extérieure plus élevée et une prévalence plus élevée de la maladie d’Alzheimer. La fibrillation auriculaire, le diabète, l’hyperlipidémie, l’hypertension et l’accident vasculaire cérébral étaient plus fortement associés à la prévalence de la maladie d’Alzheimer que la lumière nocturne extérieure, mais une association plus forte a été observée pour la lumière nocturne que pour l’abus d’alcool, la maladie rénale chronique, la dépression, l’insuffisance cardiaque et l’obésité. Chez les personnes de moins de 65 ans, l’exposition à la lumière nocturne était plus fortement associée à la prévalence de la maladie d’Alzheimer que tout autre facteur de maladie examiné.

« La connaissance de l’association devrait responsabiliser les gens, en particulier ceux qui présentent des facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer. — « Il est facile de changer son mode de vie », a déclaré Voigt dans un communiqué. « Les changements les plus simples à mettre en œuvre sont l’utilisation de rideaux occultants ou le port d’un masque pour les yeux pour dormir. C’est particulièrement utile pour ceux qui vivent dans des zones à forte pollution lumineuse. »

