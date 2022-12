L’exposition “Jouets du grenier” du musée d’Oswego est ouverte pour la période des fêtes – Shaw Local

Vous souvenez-vous de l’excitation de vous réveiller le matin de Noël pour découvrir les trésors que le Père Noël vous a laissés ? Revivez une partie de cette excitation que vous et des générations d’autres enfants de la région d’Oswego avez vécue lorsque vous visitez l’exposition « Toys from the Attic » du Little White School Museum.

Le musée est situé au 72 Polk St., à seulement deux pâtés de maisons du quartier des affaires du centre-ville historique d’Oswego. L’entrée est gratuite, mais les dons sont toujours acceptés avec gratitude.

“Toys from the Attic” présente des jouets et des jeux rarement vus spécialement sélectionnés parmi les collections du musée par la directrice du musée, Annie Jordan. L’exposition se déroulera pendant toute la période des Fêtes.

Jordan a expliqué que l’exposition est conçue pour donner aux visiteurs un petit aperçu nostalgique du plaisir que les enfants des décennies passées ont ressenti lorsqu’ils regardaient sous le sapin le matin de Noël, des jeux aux poupées en passant par les trains jouets et autres délices mécaniques.

De plus, une variété d’articles-cadeaux uniques portant la marque d’Oswego, allant de la poterie, des livres et des brochures sur l’histoire locale à la miniature architecturale Cat’s Meow, sont maintenant en vente à la boutique du musée pendant la période des fêtes. Le produit profite aux efforts de l’Oswegoland Heritage Association pour protéger et préserver la riche histoire d’Oswegoland.

Les heures d’ouverture régulières du musée sont le jeudi et le vendredi, de 14 h à 18 h 30; samedi et dimanche, 9 h à 14 h; et le lundi, de 16h à 21h. Le musée est fermé le mardi et le mercredi. Le musée sera également ouvert aux visiteurs lors de la marche de Noël d’Oswego de cette année, le vendredi soir 2 décembre.

Pour plus d’informations, appelez le 630-554-2999, visitez littlewhiteschoolmuseum.orgou envoyez un e-mail à info@littlewhiteschoolmuseum.org.