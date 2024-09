L’exposition Jeanne Beker sera présentée au Glenbow Museum de Calgary

Contenu de l’article Le musée Glenbow de Calgary a annoncé une prochaine exposition destinée à explorer et à honorer l’héritage de l’icône de la mode canadienne Jeanne Beker et son influence sur la culture pop. L’exposition, intitulée Obsession : la vie sans scénario de Jeanne Bekersera co-organisée par Beker et Paul Hardy, et promet une intersection entre l’art, la mode, la musique et la narration. Les deux créateurs se sont rencontrés au début des années 2000 à la Fashion Week de Toronto, où Beker a comparé le talent de Hardy à celui de Marc Jacobs ou de Stella McCartney.

Publicité 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RESERVE AUX ABONNES UNIQUEMENT Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Calgary Herald ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Calgary Herald ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos pensées et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Bénéficiez d’articles supplémentaires chaque mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article Les co-commissaires utilisent l’art, la mode et la musique pour raconter l’histoire « typiquement canadienne » de Beker, selon le musée, et comment elle est devenue un nom connu du grand public grâce à ses près de trois décennies de travail en tant qu’animatrice de Fashion Television. Beker a su mettre à profit sa passion pour le spectacle pour bâtir une carrière ancrée dans la passion. En plus de son travail de personnalité de la télévision, elle est une journaliste, rédactrice et intervieweuse expérimentée dans le domaine de la mode et du style de vie. « Grâce à ses talents d’écriture, de narration et à sa capacité innée à se connecter avec les gens, Beker a été la pionnière de nouvelles formes de reportage, qui ont à leur tour démocratisé l’accès du public à des industries comme la musique et la mode qui étaient largement couvertes d’exclusivité », ont déclaré les responsables de Glenbow dans un communiqué de presse. Dans un communiqué diffusé par Glenbow, Hardy a déclaré que « l’incroyable histoire de la vie » de Beker était au cœur de l’exposition. Les créateurs ont réuni des effets personnels, des articles industriels et des vêtements de la garde-robe de Beker – tous issus de créateurs qu’elle a interviewés – pour créer une exposition profondément personnelle. « Pendant des années, Jeanne a apporté une humanité à la musique, à la mode et a donné une voix à des visages et à des causes sociales pour lesquelles elle avait des convictions », a-t-il déclaré.

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Beker, qui sera à Calgary le 20 octobre pour un événement WordFest à la Bibliothèque centrale afin de promouvoir ses mémoires, Heart On My Sleeve, espère que cette rétrospective de sa carrière servira d’inspiration aux jeunes pour « poursuivre leurs ambitions avec passion et foi, sachant qu’avec beaucoup de travail, même les rêves les plus grandioses peuvent devenir réalité ». « En tant qu’enfant de parents immigrés, qui étaient également des survivants de l’Holocauste, j’ai été élevé pour rêver et croire, être sans peur et tenace », a déclaré Beker dans un communiqué via Glenbow. Beker et Hardy ont tous deux une histoire avec Glenbow, Hardy ayant été l’artiste en résidence de Glenbow en 2015, culminant avec l’exposition Kaleidoscopic Animalia, et Beker ayant déjà soutenu la collecte de fonds annuelle du musée, le gala Schmancy. Melanie Kjorlien, directrice de l’exploitation et vice-présidente de l’engagement du musée Glenbow, a déclaré dans un communiqué de presse que le musée s’engageait à raconter des histoires uniques, décrivant l’exposition comme « différente de tout ce que les gens ont pu voir auparavant au Glenbow ou ailleurs. Nous étudions la manière dont la narration a façonné la culture sociale et l’expression de soi, comme le montre l’incroyable carrière de Jeanne ». Ce sera l’une des expositions phares lors de la réouverture du musée en 2026 au JR Shaw Centre for Arts & Culture après sa fermeture en 2021 pour Glenbow Reimagined, un projet de rénovation pluriannuel destiné à améliorer l’expérience des visiteurs et à améliorer l’accès au musée. [email protected]

Contenu de l’article