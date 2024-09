L’exposition Glenbow 2026 mettra en vedette la fashionista canadienne Jeanne Beker

Avant l’apparition des influenceurs sur les réseaux sociaux, la Canadienne Jeanne Beker ramenait le monde de la haute couture sur terre et, alors que le musée Glenbow de Calgary fait peau neuve, il inclura une nouvelle exposition mettant en vedette l’icône de la culture pop.

Obsession : la vie sans scénario de Jeanne Beker fera ses débuts au nouveau domicile de Glenbow, le JR Shaw Centre for Arts & Culture, lors de sa réouverture en 2026, et explorera les façons dont Beker a été le pionnier de la narration de divertissement.

« En racontant cette très grande histoire canadienne, je veux dire qu’elle a eu un tel impact mondial », a déclaré Melanie Kjorlien, directrice de l’exploitation et vice-présidente de l’engagement de Glenbow.

Beker a animé Fashion Television pendant près de trois décennies et avait le don de rendre le monde de la haute couture accessible à un public plus large, tout en se liant d’amitié avec certains des plus grands noms de l’industrie.

Parmi ses réalisations, elle a notamment réalisé une interview exclusive avec le créateur italien Valentino avant qu’il n’annonce sa retraite.

« Pour moi, il a toujours été question d’humanité et de révéler l’humanité derrière l’art », a déclaré Beker.

Elle a souvent mis en avant le talent canadien, notamment le designer Paul Hardy, basé à Calgary, qui co-organise l’exposition avec Beker.

« Ayant grandi dans les Prairies, enfant de banquiers et de comptables, je n’ai pas vraiment été exposé à l’industrie de la mode. Et elle m’a vraiment ouvert un monde, pas seulement pour moi, mais pour le grand public, sur cette industrie qui était en grande partie entourée de secret », a déclaré Hardy.

L’exposition à venir sera la première dans une nouvelle galerie à double hauteur et explorera la vie de Beker, y compris ses premières années, après sa naissance à Toronto de parents survivants de l’Holocauste.

« Ils sont venus ici (au Canada) avec beaucoup de foi, beaucoup d’espoir et beaucoup de rêves », a déclaré Beker.

« La devise de mon père était de ne pas avoir peur et de ne jamais abandonner, et c’est ainsi que j’ai été élevée », a-t-elle ajouté.

Paul Hardy (à gauche) et Jeanne Beker (à droite) se tiennent dans la nouvelle galerie du salon pendant sa construction, planifiant l’exposition Obsession : la vie non scénarisée de Jeanne Beker. (Fourni/Glenbow)

Elle a commencé comme actrice, puis a étudié le mime avant de devenir journaliste ; créant de nouvelles formes de narration, notamment La Nouvelle Musiqueun magazine musical qui a contribué à influencer la création de MuchMusic.

En 1995, elle a également lancé @Fashion, l’un des premiers sites de mode sur Internet.

« Elle était une véritable pionnière », a déclaré Hardy.

Les objets exposés comprendront des vidéos des défilés de Beker, des vêtements offerts par des créateurs et des pièces d’inspiration, notamment la télévision et la radio originales de sa famille et l’affiche de Paul McCartney accrochée au-dessus de son lit lorsqu’elle était préadolescente.

« J’étais enfant et je rêvais de Paul McCartney et puis j’ai eu l’occasion de l’interviewer ! », raconte Beker.

Elle a déclaré que l’un des grands thèmes de l’exposition sera la concrétisation de vos rêves.

« Nous vivons dans un pays incroyable », a-t-elle déclaré. « On m’a toujours appris à rêver et à croire, et je pense que c’est en grande partie ce qui m’a amenée jusqu’ici. »

Le personnel du musée Glenbow affirme que l’exposition sera différente de tout ce que les gens ont pu voir auparavant en raison de la manière dont elle sera présentée et du parcours unique de Beker.

« La conviction qu’elle a toujours eue en elle-même en tant qu’individu pour vraiment poursuivre ses rêves et poursuivre ses objectifs, je pense que c’est quelque chose qui transparaîtra très fortement tout au long de l’exposition », a déclaré Kjorlien.

L’exposition dédiée à celui qui a rendu la piste plus accessible sera elle-même accessible.

Grâce à une dotation, lors de la réouverture du musée en 2026, l’entrée sera gratuite.

Nous aurons l’occasion d’en apprendre davantage sur la vie de Beker encore plus tôt.

Ses nouveaux mémoires, Le cœur sur la main : Histoires d’une vie bien rempliepublié le 8 octobre.

Beker prendra également la parole à Le Wordfest de Calgary le 20 octobre.