L’exposition Eagle’s Nest Art Group aura lieu pendant l’Oregon Candlelight Walk le 26 novembre – Shaw Local

OREGON – L’exposition Eagle’s Nest Art Group aura lieu pendant la marche aux chandelles de l’Oregon de 16 h à 20 h le samedi 26 novembre, à la galerie du groupe au deuxième étage du Conover Square Mall, 201 N. Third St.

L’entrée à l’exposition d’art est gratuite. Un ascenseur est disponible pour accéder à la galerie.

L’exposition principale comprend des pièces dans une variété de médiums : peintures traditionnelles à l’huile, à l’aquarelle et à l’acrylique et autres en photographie, encre à alcool, stylo et encre, calligraphie, céramique, estampes et cartes.

Une autre exposition présentera des œuvres créées lors du cours de peinture annuel d’octobre à novembre enseigné par Laurie Friemuth et Karen Tucker.

Des informations sur les cours, les programmes et l’adhésion à l’ENAG seront disponibles pendant le salon. Des friandises de Noël seront servies.