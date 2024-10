L’exposition d’un survivant du 7 octobre au Musée d’art de Tel Aviv marque un anniversaire douloureux

Il a fallu attendre deux mois après le 7 octobre 2023 pour que l’artiste Tal Mazliach puisse se retrouver face à une toile vierge, et lorsqu’elle l’a finalement fait, les mots qui ont jailli d’elle ont été : « Mais j’en suis sortie vivante ». La phrase tapisse l’arrière-plan d’un tableau qu’elle a intitulé avec ironie Décorations de guerre 1 (2023), répétant comme une affirmation ambivalente.

« Il ne dit pas : ‘Je suis reconnaissant d’en être sorti vivant' », déclare Amit Shemma, assistant du conservateur en chef du Musée d’art de Tel Aviv et conservateur de l’exposition récemment inaugurée. Tal Mazliach : Décorations de guerre (jusqu’au 11 janvier 2025). « Cela a presque un double sens : d’accord, j’en suis sorti vivant, mais qu’est-ce que je fais de ma vie maintenant, après cette expérience intense ? »

L’expérience de Mazliach a été de survivre à l’attaque du Hamas contre le kibboutz Kfar Aza, le lieu de naissance et la maison de l’artiste, une attaque qui a abouti au meurtre de 62 personnes et à l’enlèvement de 19 habitants. Pendant 20 heures, elle est restée figée en position fœtale, seule dans la pièce sécurisée de sa maison, qui lui sert également de studio de fortune. Mazliach a ensuite été évacuée vers un logement temporaire, puis vers la maison de son frère à Matan, une ville du centre d’Israël, près de la frontière avec la Cisjordanie.

Détail vertigineux

Décorations de guerre 1 était le premier d’une série de 22 peintures numérotées chronologiquement et portant ce titre sardonique, toutes présentées publiquement aujourd’hui au Musée d’Art de Tel Aviv. L’exposition, l’une des trois présentées au musée à l’occasion de l’anniversaire du 7 octobre, comprend également deux peintures de Mazliach de 2010 provenant de la collection permanente du musée et cinq œuvres créées après Décorations de guerre. Les autres spectacles ouverts en tandem sont ’73-’23 : Salon vidéo entre deux guerresune anthologie de 52 œuvres vidéo israéliennes produites en relation avec la guerre du Yom Kippour de 1973 et la guerre actuelle, et Je ne veux pas oublierune exposition d’œuvres de 25 artistes israéliens créée en réponse au 7 octobre, à partir de la collection Mareva et Arthur Essebag.

Toutes les œuvres du Décorations de guerre les séries contiennent une complexité et des détails vertigineux. Mazliach incorpore toujours du texte, comme une narration de flux de conscience qui va d’un seul mot à quelques phrases. « Et ils sont arrivés et ils sont arrivés », dit le troisième ouvrage de la série, faisant référence de manière ambiguë au Hamas ou aux soldats des Forces de défense israéliennes qui l’ont sauvée de chez elle ; « Je ne reconnais pas les bruits », dit un autre ; le septième tableau dit : « J’avais une maison. Une maison que j’avais. Le musée a produit des dépliants contenant des transcriptions des textes des peintures en hébreu, arabe et anglais afin que les visiteurs puissent les déchiffrer.

Les paroles de Mazliach interrompent tout silence visuel potentiel. « J’ai besoin qu’il y ait beaucoup, beaucoup de choses », disait Mazliach dans le catalogue de sa précédente exposition personnelle au musée, en 2010. « Beaucoup de lignes, de visages, de textes récurrents, car quand il y a tant de choses, on je ne vois pas… donc c’est une forme de protection.

Tal Mazliach, Décorations de guerre 102023 Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Alon Segev, Tel Aviv. Photo de : Elad Sarig

L’artiste a toujours besoin de cette protection structurée, même si le sujet de Décorations de guerre n’a rien de nouveau pour elle. Mazliach crée des œuvres sur le conflit israélo-palestinien depuis plus de deux décennies, utilisant souvent les couleurs des drapeaux palestinien et israélien, par exemple, ou représentant des armes et le mur de séparation séparant Israël et la Cisjordanie. En 2009, elle a peint deux autoportraits dans des positions défensives face aux missiles Kassam lancés depuis Gaza. Dans le premier, les mots sur ses vêtements disent « Je serai prêt » et dans le second, l’élastique de son short dit à plusieurs reprises, dans ce qui semble maintenant être une prémonition obsédante de la situation actuelle des otages : « Je suis allé à Gaza et je suis revenu. »

Ce qui est nouveau pour Mazliach, cependant, c’est qu’elle n’imagine pas un désastre possible mais un désastre qui s’est réellement produit. « Je ne dirais pas que cette série contient de nouveaux éléments, à l’exception de l’histoire qui se cache derrière eux », déclare Shemma. « Le grand changement est dans ses propos. Les textes proviennent entièrement de son expérience. Il existe également des différences de support et de format, dues à la réalité d’être encore loin de son home studio. Au lieu de ses grandes peintures à l’huile sur panneaux de bois, Décorations de guerre est rendu à l’acrylique sur de petites toiles.

Nouveaux impératifs, nouvelles pratiques

L’exposition de Mazliach revêt une importance particulière en raison de son emplacement. En octobre dernier, la place à l’extérieur du musée est devenue la Place des Otages, un lieu de rencontre pour les familles des otages détenus à Gaza et ceux qui les soutiennent à travers des manifestations et des installations tournantes (dont une intitulée Chemin des cyprès par le célèbre artiste Michal Rovner). « Tout au long de cette année, le Musée d’Art de Tel Aviv, parce qu’il se trouve près de la Place des Otages et en raison de la situation ici, a dû modifier son programme d’exposition et adopter une pratique différente », a déclaré Tania Coen-Uzzielli, directrice du Musée d’Art de Tel Aviv. , raconte Le journal des arts.

Tal Mazliach, Décorations de guerre 122024 Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Alon Segev, Tel Aviv. Photo de : Elad Sarig

Depuis octobre dernier, le musée a coopéré de diverses manières avec le Forum des otages et des familles disparues et plusieurs expositions ont abordé le conflit. Ceux-ci ont inclus Dans l’inconnuune compilation d’œuvres vidéo israéliennes projetées face à la place des Otages ; Espoirs brisés et routes non empruntéesdessins au fusain de Netta Lieber Sheffer imaginant des alternatives à l’existence de l’État d’Israël ; et Cascadeune installation in situ de l’artiste arabe israélien Muhammad Abo Salme réalisée à partir de milliers de mètres de chaînes de perles métalliques suspendues, du type utilisé pour les plaques d’identité et les colliers en solidarité avec les otages.

En pensant à l’énormité de la tragédie du 7 octobre et à tout ce qui s’est déroulé depuis, Coen-Uzzielli adopte le message que Jon Polin, le père de l’otage israélo-américain récemment assassiné Hersh Goldberg-Polin, a partagé lors de la Convention nationale démocrate à Chicago en août. : « Dans une compétition de douleur, il n’y a pas de gagnant. »

«C’est notre message», déclare Coen-Uzzielli à propos de l’approche du musée. « Ici, nous montrons un type de douleur, la douleur de Tal Mazliach, qui est une douleur personnelle qui, je suppose, est ressentie ici et là. »