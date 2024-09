L’exposition d’un photographe de presse à la retraite de Windsor présente des images saisissantes

Note aux lecteurs : cet article contient une image graphique d’une opération médicale.

Prendre une photo rapprochée d’une opération du cerveau a certainement été un moment mémorable de la carrière de Nick Brancaccio, mais c’était aussi juste une autre journée de travail pour le photographe de presse à la retraite du Windsor Star.

« C’était assez unique à l’époque. Le patient était éveillé », se souvient Brancaccio.

Pour que les médias puissent avoir accès à une salle d’opération de ce qui était alors l’Hôtel-Dieu Grace Hospital, des mesures particulières ont été nécessaires, comme l’habillage de Brancaccio. « J’ai dû nettoyer tout mon équipement photo », a déclaré Brancaccio.

Nick Brancaccio, photographe à la retraite du Windsor Star, pose dans son exposition au musée Chimczuk — Windsor in Focus, une rétrospective de sa carrière. (Dalson Chen/CBC)

Une photo prise par Nick Brancaccio montrant une opération du cerveau à l’hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor — faisant partie de l’exposition photo de Brancaccio au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

« La première chose à laquelle je pense, c’est que je faisais un travail… Notre travail consistait à apporter les nouvelles à nos lecteurs et téléspectateurs. »

L’image saisissante de l’opération en cours n’est qu’une des dizaines d’images soigneusement sélectionnées par Brancaccio pour l’exposition rétrospective de sa carrière au Musée Chimczuk.

Ouverte le 14 septembre, l’installation comprend 50 tirages photo agrandis, ainsi que d’autres éléments dans un diaporama numérique.

Une photo d’actualité montrant une bagarre dans l’abri des joueurs lors d’un match de baseball des ligues majeures — faisant partie de l’exposition de Nick Brancaccio au musée Chimczuk à Windsor. (Dalson Chen/CBC)

Nick Brancaccio, photographe à la retraite du Windsor Star, se tient à côté d’une exposition de souvenirs lors de son exposition « Windsor in Focus » au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

Un large éventail de sujets est représenté, avec des sélections tirées des 41 années de Brancaccio en tant que photojournaliste de première ligne pour le Star.

« J’étais connu pour répondre à de nombreux appels de scanner », a déclaré Brancaccio. « Police, pompiers, accidents de bateau… Même si j’ai fait à peu près tout. Vous l’aurez compris : divertissement, sports, reportages et tout ce qui se passe dans la rue. »

Les participants verront les intervenants d’urgence à l’œuvre : les pompiers luttant contre d’énormes flammes. Les policiers procédant à une arrestation. Les victimes d’une collision secourues dans des véhicules accidentés.

Une photo d’actualité prise par Nick Brancaccio montrant un véhicule dans une piscine d’arrière-cour – faisant partie de l’exposition de Brancaccio au Musée Chimczuk à Windsor. (Dalson Chen/CBC)

L’un des appareils photo du photographe de presse à la retraite du Windsor Star, Nick Brancaccio, exposé dans le cadre d’une exposition au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

On y trouve des images dynamiques d’action sportive, d’artistes et de comédiens légendaires, de personnalités politiques célèbres et de scènes charmantes lors de rassemblements communautaires. Brancaccio dit vouloir réserver certaines des sélections aux participants en personne.

« Il n’y a pas d’intelligence artificielle ici. Ce sont toutes de vraies photos, prises ici à Windsor lors de divers événements », explique Brancaccio. « Il y a des tragédies, des défis, mais aussi de grands triomphes. »

« Cela représente une bonne partie de ce que j’ai accumulé au fil des années… Juste l’immensité de tout ce travail. C’est beau de le partager. »

Quelques souvenirs du photographe retraité du Windsor Star, Nick Brancaccio, exposés dans le cadre d’une exposition au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

Une édition de 1981 du Windsor Star montrant une photo de première page de Nick Brancaccio — faisant partie de la rétrospective de sa carrière au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

Craig Capacchione, le coordinateur des expositions au Musée de Windsor, a organisé l’installation de manière à inclure des « artefacts et des objets éphémères » de la vie professionnelle quotidienne de Brancaccio : des appareils photo et du matériel photographique, des badges de presse et des premières pages de journaux datant de 1981.

« Nous avons eu un aperçu général de ce qui se passe à Windsor, et je suis sûr que beaucoup de gens viendront et verront des images qu’ils pourraient reconnaître de leur passé ici sur les murs », a déclaré Capacchione.

Une photo d’actualité prise par Nick Brancaccio montrant le premier ministre Justin Trudeau en visite au centre-ville de Windsor — une partie de l’exposition photo de Brancaccio au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)

Certaines parties de l’installation ne manqueront pas de laisser une impression, et les visiteurs seront mis en garde contre les images graphiques, explique Capacchione.

L’exposition photographique de Brancaccio, intitulée Windsor in Focus, se déroule au Musée Chimczuk (401 Riverside Dr. West) jusqu’en mars 2025. La cérémonie d’ouverture aura lieu samedi à 13 heures, avec entrée gratuite.

La veste de travail du photographe de presse à la retraite du Windsor Star, Nick Brancaccio, exposée dans le cadre de son exposition au musée Chimczuk. (Dalson Chen/CBC)