L’exposition du photographe animalier de l’année s’ouvre à Brighton

L’exposition Wildlife Photographer of the Year est prêtée par le Natural History Museum

Une exposition d’images animalières primées prises par des photographes du monde entier arrive à Brighton.

L’exposition Wildlife Photographer of the Year présente certaines des images les plus spectaculaires du monde naturel dans une seule collection.

La 59e édition du concours annuel a reçu près de 50 000 candidatures provenant de 95 pays.

La tournée internationale des œuvres gagnantes s’ouvrira au Brighton Museum & Art Gallery du 14 septembre au 16 mars.