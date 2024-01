L’exposition du Elmhurst Art Museum se concentre sur John Coltrane

L’album « A Love Supreme » du légendaire musicien de jazz John Coltrane a inspiré l’installation du même nom de l’artiste Norman Teague, présentée du 20 janvier au 28 avril au Elmhurst Art Museum.

L’exposition est associée à « A Love Supreme : McCormick House Reimagined », une installation présentant les œuvres de 35 artistes BIPOC dans la maison voisine Mies van der Rohe.

L’exposition McCormick House est co-organisée par Teague et Rose Camara, Charles Hummel Curatorial Fellow à la Chipstone Foundation. Les horaires sont de midi à 17h du mercredi au jeudi et de 11h à 17h du vendredi au dimanche.

Trente-cinq artistes du BIPOC ont des pièces dans l’installation « A Love Supreme : McCormick House Reimagined » dans la maison Mies van der Rohe, en complément de l’installation de Norman Teague « A Love Supreme » au Elmhurst Art Museum. (Photographie Siegfried Mueller/DOCUMENT)

Teague a déclaré que la musique de Coltrane l’inspire en raison de « son côté apaisant, c’est la mélodie, c’est la fantaisie. Autant j’aime John Coltrane, autant j’aime le reste du groupe. Il y a une ambiance communautaire qui accompagne l’écoute de musique jazz.

L’artiste a déclaré qu’il avait commencé sérieusement à planifier l’installation en novembre, mais il a noté : “Je rêve d’une exposition comme celle-ci depuis des années”. Cela inclut l’installation connexe « McCormick House Reimagined », qu’il envisage dans le cadre d’une exposition itinérante.

“C’est comme mettre un groupe sur la route et montrer un certain nombre d’œuvres étonnantes d’artistes et augmenter le nombre d’artistes au fur et à mesure de ses déplacements”, a déclaré Teague.

L’installation de Teague présente une vingtaine d’œuvres réparties dans quatre galeries, de nouvelles pièces créées pour l’installation ainsi que des œuvres existantes. Il comprend des sculptures en porcelaine, en bois de frêne de Chicago, en acajou africain et en peuplier. Il présente un large éventail de techniques, notamment des pièces en techniques mixtes moulées à partir d’instruments usagés ainsi que des objets et des sculptures conçus.

En ce qui concerne l’exposition McCormick House, Teague a commencé avec une liste de 100 artistes parmi lesquels il en a choisi 35 pour participer.

“J’ai pensé à l’âge, au type de travail qu’ils font avec l’idée de meubler une maison”, a déclaré Teague. «Il y avait quelques réflexions autour de la vie domestique, mais aussi avec le jazz qui en faisait partie, il y avait aussi beaucoup d’influences musicales. Ce sont des gens que je connais très bien ou des gens que je souhaite bien connaître. J’apprécie leur travail.

Il n’y avait aucune exigence concernant les œuvres soumises par les artistes sélectionnés. “Je ne voulais pas qu’ils fassent quelque chose de nouveau”, a expliqué Teague. “J’étais très content de ce qu’ils faisaient déjà.”

Les artistes ont choisi la pièce qu’ils souhaitaient soumettre. La seule exigence était qu’ils incluent une chanson avec leur œuvre.

Il a demandé à chacun d’eux : « Quelle est votre musique de fond lorsque vous êtes dans votre studio et que vous êtes seul en contemplation ou que vous êtes seul et que vous travaillez cette argile, ce morceau de bois, ou que vous êtes sur ce tableau ? », a raconté Teague.

Les pièces des artistes BIPOC comprennent des meubles, des céramiques, des peintures, des photographies et bien plus encore.

“C’est la première fois que j’organise une exposition et cela a été un processus vraiment amusant”, a déclaré Camara. « La Fondation Chipstone apprécie vraiment les opportunités de collaboration. »

Puisque Teague avait déjà proposé le concept de l’installation à McCormick House, la fonction de Camara était de créer les parties écrites de l’exposition.

“Lorsque vous entrez dans l’exposition au lieu d’avoir des textes et des étiquettes de musée sur les murs, nous voulions que l’exposition ait une atmosphère plus domestique”, a déclaré Camara. “Les invités auront la possibilité de consulter un document contenant tout le contenu curatorial.”

Cela comprend une déclaration sur le sujet de l’exposition et la déclaration de chaque artiste sur son travail.

Camara a également travaillé avec Teague pour déterminer la disposition de l’installation à partir d’images de l’œuvre.

“Je pense que la Maison McCormick est un complément à l’exposition de Norman car non seulement la maison aborde les influences musicales de certains de ces artistes, mais elle aborde également des thèmes plus larges sur la manière dont le mouvement a influencé le travail des artistes, en parlant spécifiquement de migration, d’immigration, le mouvement physique des mains d’un artiste.

« A Love Supreme » et « A Love Supreme : McCormick House réinventée »

Quand: 20 janvier-28 avril

Où: Musée d’art d’Elmhurst, 150 S. Cottage Hill Ave., Elmhurst

Des billets: 18 $ adultes, 15 $ aînés, 10 $ étudiants de 18 ans et plus, 5 $ 5-17 ans

Information: 630-834-0202 ; elmhurstartmuseum.org

Myrna Petlicki est journaliste indépendante pour Pioneer Press.