L’exposition d’images : NPR

Une semaine avant la Saint-Valentin, Inna Ermolovych et Ioulia Dmytrieeva ont réservé des billets de train depuis Kiev, la capitale de l’Ukraine, vers l’est, où elles rencontreront leurs maris, soldats qui servent dans la même unité.

“Ce jour-là, on attend généralement des cadeaux et des fleurs, des cartes et des coeurs”, explique Inna, une trentenaire responsable des importations et chapelière. “Pas cette année.”

Elle et son mari, Dima, sont de jeunes mariés. Elle ne l’a pas vu depuis un mois. Le voir ne serait-ce que quelques jours, dit-elle, « me recharge ».



“C’est incroyable, ces moments”, dit-elle. “J’apprécie même la façon dont il boit du thé ou la façon dont il met ses chaussures ou, comme, la façon dont il bouge, juste pour voir qu’il respire.”

Yulya et son mari Vadym sont ensemble depuis près de 14 ans. “Il est incroyable”, déclare Yulya, 49 ans, travaille dans l’informatique et porte des dreadlocks teintées de rouge. “Il est créatif. Et il rend les gens autour de lui heureux.”



Les femmes montent à bord d’un train en direction de la région de Donetsk, où se déroulent les combats les plus féroces de la guerre. Il est rempli de partenaires des soldats qui y combattent. L’itinéraire qui commence à Kiev et se termine à Kramatorsk est parfois appelé le « train de l’amour ».

Inna et Yulya doivent descendre à l’avant-dernier arrêt du train. Le mari d’Inna, Dima, arrive le premier.



“Elle est la meilleure chose dans ma vie”, dit-il. “C’est pour elle que je me bats et pour laquelle je vis.”

Puis le mari de Yulya, Vadym, arrive, courant vers le train de l’amour pour la rencontrer. Comme Yulya, il a aussi des dreadlocks, mais les siennes sont teintes en bleu et jaune – les couleurs du drapeau ukrainien.

Le visage de Vadym s’illumine lorsqu’il voit sa femme. Elle saute dans ses bras et ils s’embrassent. Inna et Dima s’embrassent étroitement.



Des retrouvailles ont lieu toute la journée à la gare de Sloviansk et au terminus du train, à Kramatorsk. Ici, c’est tous les jours la Saint-Valentin. Les magasins qui vendent des fleurs et des chocolats sont toujours occupés et gagnent autant d’argent qu’avant la guerre.

Il neige, alors Dima et Vadym emmènent leurs femmes dans un café pour se réchauffer. Ils essaient de voir leur femme le plus souvent possible. Ils déplorent que la séparation en temps de guerre ait mis fin à trop de mariages.



“Certaines épouses partent à l’étranger et construisent une nouvelle vie”, explique Dima. “Et parfois, les femmes qui restent ici ne peuvent pas comprendre à quel point leurs maris changent sur le champ de bataille.”

Vadym élève dans leur unité un soldat qui a divorcé de sa femme.

“C’est elle qui nous a tous confectionnés ça”, dit Vadym en levant son poignet pour montrer un bracelet d’amitié tricoté. “Après notre retour d’une mission de combat difficile, quelque chose s’est brisé en lui et il a dit qu’il ne pouvait plus lui parler.”



Il y a quelques instants de silence. Puis ils changent de sujet. Inna et Dima parlent d’avoir des enfants. Vadym et Yulya disent qu’ils envisagent d’adopter. Mais deux années de guerre ont également réduit les attentes quant à l’avenir.

“L’essentiel maintenant est de rester en vie”, dit Vadym, “et c’est ce que nous prévoyons de faire”.

A la gare, le prochain train de l’amour arrive. Des soldats tenant des fleurs sont alignés sur la plate-forme, attendant que les portes s’ouvrent.