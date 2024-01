L’exposition d’images : NPR

basculer la légende Fatima Chbair/AP

La semaine dernière, la Cour internationale de Justice a appelé à une action protectrice à Gaza, mais n’a pas exigé un cessez-le-feu. Les familles palestiniennes déplacées ont fui Khan Younis et se sont dirigées vers le sud, en direction de Rafah inondée, où les abris et les ressources restent rares, et Israël a connu la crise la plus meurtrière. seul jour de sa guerre contre le Hamas, avec la mort de 24 soldats israéliens.

Selon l’Associated Press, la bande de Gaza Le ministère de la santé a rapporté vendredi que le nombre de morts parmi les Palestiniens dans la bande de Gaza a dépassé les 26 000. Cela fait suite aux nouvelles de Les négociateurs américains travaillent sur des accords potentiels dans lequel Israël suspendrait ses opérations militaires contre le Hamas à Gaza pendant deux mois en échange de la libération de plus de 100 otages pris en otage lors de l’attaque du 7 octobre.

