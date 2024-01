L’exposition d’images : NPR

basculer la légende Abed Zagou/Anadolu via Getty Images

À peine passé le cap des 100 jours, la guerre entre Israël et le groupe militant Hamas entre dans son quatrième mois. La semaine dernière, les combats ont progressé plus au sud dans la bande de Gaza, les chants en faveur d’un cessez-le-feu ont retenti à Tel-Aviv et la coupure des communications à Gaza a affecté de nombreuses personnes. Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, le nombre de morts palestiniens a dépassé les 25 000 personnes depuis les attaques du 7 octobre, qui ont fait environ 1 200 morts.

Un rapport des Nations Unies révèle que les femmes et les enfants sont les principales victimes du conflit. Environ 1,9 million de personnes ont été déplacées et « près d’un million sont des femmes et des filles », les obligeant à chercher refuge dans la partie sud de Gaza, où l’accès à la nourriture et à un abri est rare.

Des photojournalistes sur le terrain documentent la vie quotidienne dans la région.



