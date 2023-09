L’exposition d’Halloween « Stranger Things » de Plainfield revient avec encore plus d’effroi – Shaw Local

L’année dernière, l’exposition d’Halloween « Stranger Things » d’un couple de Plainfield, basée sur la série à succès de Netflix, est devenue virale.

Cette année, Dave et Audrey Appel de HorrorProps ont déclaré avoir terminé l’exposition qu’ils avaient commencée l’année dernière et qui ouvre ses portes vendredi soir.

« Nous avons ajouté quelques nouveaux personnages et éléments que nous avons intégrés [the display] l’année dernière », a déclaré Audrey Appel. « L’année dernière a été tellement folle que nous ne l’avons jamais terminée. »

Cette année, les Appels ont ajouté une arche « démoniaque » de 19 pieds de large et près de 10 pieds de haut au pied de leur allée qu’ils ont construite à partir de plus de 70 nouilles de piscine, a déclaré Dave Appel.

« Ça fume et a tous ces effets sympas », a déclaré Dave Appel. « Nous sommes sûrs que les gens passeront un bon moment avec ça. »

La maison de Dave et Audrey Appel au 1806 Whispering Oaks Court, Plainfield, est de retour avec son exposition effrayante d’Halloween, conservant de nombreux thèmes de « Stranger Things » de 2022 et avec un peu de macabre supplémentaire. (Photo de Judy Harvey)

L’accessoire flottant Max Mayfield des Appels, basé sur l’un des personnages de la série, leur a attiré l’attention internationale et fait partie de l’attraction. Mais il s’agissait d’une opportunité « unique » à laquelle les Appels ne s’attendent pas à nouveau, a déclaré Dave Appel.

Au lieu de cela, ils se concentrent sur « comment pouvons-nous nous surpasser cette année ? » » a déclaré Dave Appel. Audrey Appel a déclaré qu’elle et son mari se concentraient sur la création d’un meilleur affichage et sur la création de décors plus efficaces pour créer une expérience plus divertissante.

« Nous essayons de construire de meilleures choses », a-t-elle déclaré. « Nous essayons d’améliorer nos paysages. Nous essayons de créer une meilleure expérience globale. Nous voulons réussir dans notre propre décoration, si cela a du sens.

L’accessoire flottant Max Mayfield, basé sur un personnage de la série à succès de Netflix « Stranger Things », est de retour comme attraction principale de l’exposition d’Halloween de Dave et Audrey Appel au 1806 Whispering Oaks Court, Plainfield. (Photo de Judy Harvey)

Comment ils ont créé un « Max flottant »

Les Appels partagent librement la façon dont ils fabriquent leurs accessoires, y compris le fameux « Max flottant » d’il y a un an.

« Fil de pêche », a déclaré Dave Appel. Lui et Audrey ont ensuite ajouté d’autres matériaux, notamment « des nouilles de piscine et des sacs Jewel », a-t-il déclaré.

L’étai a été mis en place avec un système de poulies. Il a l’air lourd, mais il est en fait assez léger – seulement quatre livres et demi – bien que l’Appels ait légèrement augmenté son poids l’année dernière pour « faire face aux vents forts », avait déclaré Dave Appel.

Après qu’un voisin s’est plaint en 2022, Dave et Audrey Appel ont brièvement envisagé de retirer leur exposition d’Halloween. Les gens ont commencé à passer devant la maison du couple après avoir vu une vidéo teaser en ligne montrant Max Mayfield de Sadie Sink dans « Stranger Things » flottant apparemment dans les airs.

Dans l’ensemble, les voisins ne semblaient pas se soucier du trafic attiré par l’exposition « Stranger Things » d’Appels.

Dave Appel a déclaré l’année dernière qu’environ 1 500 personnes étaient présentes lors des soirées de visionnage officielles. Le porte-parole du service de police de Joliet, Dwayne English, a donné une « estimation complète » en 2022 de 500 à 1 000 participants chaque soir. Ce quartier relève de la compétence des patrouilles de police de Joliet car il se trouve dans les limites de la ville, mais il est répertorié à Plainfield par le biais du service postal américain.

Maison de Dave et Audrey Appel au 1806 Whispering Oaks Court, Plainfield. est de retour avec son affichage effrayant d’Halloween, conservant de nombreux thèmes « Stranger Things » de 2022 et avec un peu de macabre supplémentaire. (Photo de Judy Harvey)

Au contraire, les Appels ont senti que leur exposition rassemblait les gens dans leur amour pour Halloween et l’émission de télévision à succès.

« Ce sont des familles », a déclaré Dave Appel en 2022. « Ce sont de jeunes enfants. Ce sont des personnes âgées. C’est tous ceux qui aiment Halloween.

Même si les Appels ne s’attendent pas à ce que leur travail devienne viral cette année, ils veulent que les gens l’apprécient. Dave Appel a résumé leurs sentiments en trois mots.

« Joyeux Halloween à tous », a-t-il déclaré.

L’objectif du couple est d’ouvrir à terme leur propre maison hantée. Ils publient des mises à jour de leurs progrès sur les réseaux sociaux, notamment sur tiktok.com/@horrorprops.

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Présentoir HorrorProps pour Halloween

QUAND : 17 h à 22 h vendredi et samedi, 16 h à 21 h dimanche, 16 h à 19 h le 31 octobre

OÙ : Maison de Dave et Audrey Appel, 1806 Whispering Oaks Court, Plainfield

INFO: horrorprops.shop.