L’exposition d’Halloween d’East Van « Vancouver City Hell » se moque des croque-mitaines d’un milliard de dollars

Écartez-vous, citrouilles gonflables : l’exposition « Vancouver City Hell » de Laryssa Gervan dans sa cour avant de Victoria Drive amène Halloween à de nouveaux niveaux d’horreur infusée localement.

Au cours des années précédentes, Gervan a abordé des thèmes allant des « horreurs de la crise du logement » à « la gravité de l’inflation alimentaire ». Ce n’est pas votre collection standard de squelettes en plastique et de toiles d’araignées fragiles ; c’est un cauchemar satirique méticuleusement conçu mettant en vedette les personnalités les plus originales et les événements les plus ridicules de la ville, tous animés devant sa maison. Cette version sombre et drôle des icônes et des problèmes locaux de Vancouver est faite sur mesure pour tous ceux qui aiment détester l’absurdité unique de cette ville.

Les passants curieux seront accueillis par nul autre que le maire Ken Sim, réinventé ici sous la forme d’une citrouille surnommée « Ken Sin ». Il arbore un sourire mangeur de merde et surveille sa ville avec une attitude menaçante, avec un conseil des parcs décapité sous ses ordres et une équipe de promoteurs sirotant le sang de Vancouver – ou peut-être s’agit-il simplement d’un café au lait artisanal hors de prix ? Il est clair que Ken Sin n’est pas là seulement pour hanter la ville ; il est là pour le développer à mort.

Et qu’est-ce qu’un spectacle d’horreur à Vancouver sans un clin d’œil à notre magnat de la vente au détail et porte-parole local, Chip Wilson ? L’exposition capture parfaitement l’esprit du milliardaire : une citrouille à l’envers portant le logo Lululemon et une pancarte faite à la main sur laquelle on peut lire : « Les tricheurs ou les traiteurs semblent oublier que lorsque les gens leur ‘donnent’ des bonbons, ils participent aux maux de’ communisme.’» C’est un clin d’œil à ses ridicules pancartes électorales en Colombie-Britannique et rappelle également que, dans le monde de Wilson, la générosité est clairement une conspiration socialiste, car Dieu vous interdit de profiter de quoi que ce soit gratuitement, surtout de sa part.

Cela ne s’arrête pas là. Pour encore plus d’effroi, « Ghoul Chilling Park » fait une apparition, riffant le Dude Chilling Park de Vancouver avec une touche étrange. Ici, les fantômes envahissent le havre hipster et l’attitude décontractée est remplacée par quelque chose de beaucoup plus troublant : un reflet approprié de la gentrification du quartier et du fantôme du charme d’antan d’East Van.

Pour couronner le tout, l’exposition de Gervan comprend un cimetière pour des lieux bien-aimés et disparus depuis longtemps qui ne pouvaient pas figurer sur le marché locatif de Vancouver (qui d’entre nous le peut ?), ainsi qu’une grue basculante, clin d’œil à la culture chaotique de la construction de la ville. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être plus absurde, vous le voyez : le tristement célèbre lustre de 5 millions de dollars sous le pont de Granville Street, tournant de façon menaçante pour rappeler que Vancouver n’a pas toujours ses priorités claires.

Fabriqué à partir de matériaux récupérés, « Vancouver City Hell » est un regard obsédant et hilarant sur les bizarreries les plus exaspérantes de la ville. C’est effronté, sinistre et reflète parfaitement Vancouver lui-même – un endroit où vous pourriez voir un lustre de plusieurs millions de dollars à un moment donné et une salle de concert bien-aimée fermée le lendemain.

Voyez-le par vous-même au 715 Victoria Drive.