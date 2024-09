L’exposition Design You Can Feel sur la matérialité et l’IA ouvre ses portes la semaine prochaine

Des designers tels que Fernando Laposse, Studio Further et Future Facility présenteront des travaux explorant la matérialité et l’intelligence artificielle lors d’une grande exposition organisée par Dezeen pour ASUS Zenbook lors du London Design Festival de cette année.

Intitulée Design You Can Feel, l’exposition aura lieu du 17 au 22 septembre à Shoreditch, Londres.

Il explorera la matérialité, l’artisanat et l’intelligence artificielle, démontrant comment les qualités matérielles telles que la forme, la couleur et la texture peuvent être combinées pour créer des objets ou des moments qui éveillent les sens.

L’exposition se penchera notamment sur le Ceraluminium, un matériau innovant utilisé par ASUS pour fabriquer ses Ordinateur portable Zenbook.

Ceraluminium associe la légèreté du métal à la résilience de la céramique grâce à un processus de céramisation de l’aluminium, ce qui donne naissance à un nouveau matériau exclusif aux teintes distinctives inspirées de la nature qui rendent chaque objet unique.

Dezeen et ASUS Zenbook accueillent l’exposition Design You Can Feel pendant le London Design Festival

L’exposition comprendra également une pièce spécialement commandée, réalisée en Ceraluminium par Installations futuresle studio de design et de recherche dirigé par les designers renommés Kim Colin, Sam Hecht et Leo Leitner.

À travers ce design conceptuel, qui sera dévoilé sur Dezeen la semaine prochaine avant l’ouverture de l’exposition, le studio explore la relation entre les mondes numérique et physique et se demande comment la technologie de l’intelligence artificielle (IA) et la matérialité peuvent se combiner pour créer des objets calmes et tactiles, changeant finalement la façon dont nous expérimentons les interfaces numériques.

De plus, une chaise longue en aluminium conçue par le studio de design Niceworkshop de Séoul a subi le processus de céramique. Ces deux projets sont la première fois que le Ceraluminium a été appliqué à des objets autres que le Zenbook d’ASUS.

Ces travaux seront présentés aux côtés d’autres designers de premier plan et organisés autour de thèmes qui parlent des qualités du Ceraluminium et mettent en valeur l’approche d’ASUS en matière de conception.

Parmi les autres designers présents figurent Laposse, Giles Miller, Natural Material Studio et Studio Further.

Lisez la suite pour avoir un avant-goût de ce à quoi vous attendre de l’exposition :

Fernando Laposse

Créateur mexicain Laposse se spécialise dans la transformation de matériaux naturels négligés indigènes du Mexique, tels que le sisal, le luffa et les feuilles de maïs, en pièces de design raffinées.

L’exposition présentera son banc en fourrure Sisal Pup, fabriqué à partir d’une fibre dérivée des feuilles de la plante d’agave. Après avoir été lavée et séchée, elle est transformée en un matériau unique qui peut être noué pour mettre en valeur son état brut naturel.

Laposse présentera également son Loofah Divider, qui réutilise le fruit comestible comme un matériau polyvalent et précieux, mettant en valeur son potentiel en tant que solution durable pour les espaces de vie et de travail multifonctionnels.

Atelier sympa

Studio de design sud-coréen Atelier sympa se spécialise dans les créations expérimentales qui explorent les propriétés physiques des matériaux, avec une appréciation particulière des métaux.

Le studio présentera sa série Aluminium Formwork (AL-FORM), dans laquelle les meubles sont fabriqués à partir d’anciens coffrages de gratte-ciel. La série réutilise les panneaux de coffrage utilisés dans la construction pour mouler des structures en béton dans une collection de sièges et de tables durables.

La série a été créée en partenariat avec Format, le fabricant des coffrages en aluminium. Spécialement pour cette exposition, le fauteuil a été céramisé par ASUS grâce à son procédé breveté Ceraluminium.

Studio Giles Miller

Artiste et designer britannique Meunier crée des pièces multisensorielles qui explorent la surface, la structure et la sculpture. Il s’intéresse particulièrement aux découvertes neuroscientifiques liées à la biophilie, à la forme, à l’échelle, à la texture et à la couleur.

Pour l’exposition, Miller a créé une installation sensorielle allant du sol au plafond, intitulée Awaken. Elle est composée de plus de 1 800 éléments, dont des centaines de pétales en bois massif d’un millimètre d’épaisseur, positionnés selon des angles de rotation précis pour créer des motifs rythmiques.

Studio En outre

Dirigé par le duo de designers Marina Dragomirova et Iain Howlett, Studio En outre se spécialise dans l’expérimentation des matériaux, créant des collections de meubles et de luminaires qui explorent la relation entre la formation naturelle des ressources géologiques et leur épuisement continu par l’humanité.

Le studio présentera sa plus récente collection d’éléments d’éclairage suspendus, intitulée Quasar Lamp, qui sont formés à la main à partir de fines lamelles de mousse d’aluminium qui ressemblent structurellement à de la pierre de lave.

Chaque lampe est fabriquée à l’aide d’un procédé de moulage en aluminium qui utilise des matériaux recyclés directement à partir de roues de voiture mises au rebut, qui sont ensuite finis avec un revêtement changeant de couleur.



Atelier de matériaux naturels

Fondé et dirigé par Bonnie Hvillum, cabinet danois Atelier de matériaux naturels est une pratique multidisciplinaire qui crée des designs sur mesure et des installations spatiales en utilisant des biomatériaux développés par ses soins.

Le studio présentera ses nouvelles Lighting Works, qui présentent des bio-textiles faits à la main créés à partir d’un mélange de bio-polymères, d’adoucissants naturels, de craie et d’argile pour diffuser et diffuser la lumière, équilibrant les textures organiques avec des formes simples.

L’exposition présentera également quatre tapisseries en biotextile. Celles-ci sont fabriquées à la main à partir de biopolymères à base de protéines, d’adoucissants naturels et de craie, et moulées selon la technique propre au studio, appelée Procel.

ASUS Zenbook

L’exposition Design You Can Feel célébrera Zenbook, la nouvelle gamme d’ordinateurs portables d’ASUS.

Ces ordinateurs portables haut de gamme ultra-portables, fins et légers, sont dotés d’outils d’IA avancés et sont revêtus du matériau exclusif Ceraluminium.

Ce matériau léger et durable permet de créer des designs uniques et intemporels. Chacune des pièces de l’exposition – mobilier, luminaires et installations – évoquera ces qualités de différentes manières.

Les visiteurs de l’exposition pourront également en apprendre davantage sur l’histoire de la conception de l’ASUS Zenbook et tester eux-mêmes les outils d’IA qu’il propose.

Design You Can Feel a lieu pendant le LDF

Design You Can Feel se déroulera du 17 au 22 septembre aux Protein Studios de Shoreditch pendant le London Design Festival. Pour plus d’informations, notamment les horaires d’ouverture, rendez-vous sur : dezeen.com/designyoucanfeel.

L’illustration de l’exposition Design You Can Feel est signée My Beautiful City, qui a utilisé l’outil d’IA générative Midjourney pour créer les images. Vous pouvez consulter la politique de Dezeen sur l’IA ici.

Festival du design de Londres 2024

Le London Design Festival 2024 aura lieu du 16 au 22 septembre 2024. Consultez notre guide du London Design Festival 2024 sur Dezeen Events Guide pour obtenir des informations sur les nombreuses autres expositions, installations et conférences qui auront lieu tout au long de la semaine.

Contenu du partenariat

L’exposition Design You Can Feel est un partenariat entre Dezeen et ASUS Zenbook. Découvrez-en plus sur le contenu du partenariat Dezeen ici.