L’exposition de trois jours débutera le 4 août

Une Sports India Expo 2022 de trois jours, soutenue par le Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC), le ministère du Commerce et le ministère des MPME du gouvernement indien, démarrera le 4 août au India Expo Centre, Greater Noida.

L’Indian Exhibition Services and Sports India Foundation, en collaboration avec la Physical Education Foundation of India (PEFI), a partagé dimanche les détails de l’exposition avec les médias.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Ce type d’événement aidera à suivre le rythme des sports dans le pays, de plus en plus d’événements de ce type devraient être organisés afin que les joueurs et les personnes de toutes les sections du jeu puissent obtenir une aide maximale dans le développement du sport.

«La conférence Sports India sera organisée en association avec PEFI le 4 août, au cours de laquelle des joueurs experts, des entraîneurs et des professeurs de physique seront encouragés à améliorer leurs performances dans les compétitions sportives internationales. Cet événement jouera un rôle important dans le développement du sport et de l’éducation physique », a déclaré le secrétaire national du PEFI, le Dr Piyush Jain.

Au programme, le ministre des Sports du gouvernement de l’Uttar Pradesh, Girish Yadav, le ministre d’État à l’Énergie, le Dr Somendra Singh Tomar, et le joueur de cricket Madan Lal, pour n’en nommer que quelques-uns, seront également présents.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici